Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της, που της έλεγε τα παραμύθια







για το έργο που άφησε πίσω του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «παππού της Ελλάδας που της έλεγε παραμύθια». Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου έφτασε το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών , όπου σε λίγη ώρα θα αρχίσει ο αποχαιρετισμός από φίλους, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που προσέρχεται για να τον τιμήσει για τελευταία φορά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1:00 μ.μ. στη Μητρόπολη Αθηνών δημοσία δαπάνη, ενώ θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου θα παραμείνει εκτεθειμένη στο παρεκκλήσι για το κοινό έως τις 12:00.