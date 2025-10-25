Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της, που της έλεγε τα παραμύθια
Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της, που της έλεγε τα παραμύθια
Η σορός του τραγουδοποιού και συνθέτη έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών - Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1:00 μ.μ., ενώ θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε ο Χρήστος Θηβαίος για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο, ευχαριστώντας τον σπουδαίο καλλιτέχνη για το έργο που άφησε πίσω του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «παππού της Ελλάδας που της έλεγε παραμύθια».
Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου έφτασε το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου σε λίγη ώρα θα αρχίσει ο αποχαιρετισμός από φίλους, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που προσέρχεται για να τον τιμήσει για τελευταία φορά.
Ο Χρήστος Θηβαίος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» τονίζοντας πως ο αείμνηστος τραγουδοποιός και συνθέτης, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, ήταν ο σπουδαιότερος Έλληνας καλλιτέχνης: «Αποχαιρετάμε σήμερα τον σπουδαιότερο Έλληνα καλλιτέχνη, ποιητή, συνθέτη, ερμηνευτή και πάνω από όλα δάσκαλο, ειδικά για εμάς τους τραγουδοποιούς. Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της, που της έλεγε τα παραμύθια, και μας αφήνει πίσω έναν τεράστιο πλούτο. Τον ευχαριστούμε όλοι γι’ αυτό».
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1:00 μ.μ. στη Μητρόπολη Αθηνών δημοσία δαπάνη, ενώ θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου θα παραμείνει εκτεθειμένη στο παρεκκλήσι για το κοινό έως τις 12:00.
