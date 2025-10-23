Η Ελλάδα δεν πεθαίνει και ας έχει πυρετό: Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδούσε το... εμβατήριο της Μεταπολίτευσης - Bίντεο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Η συζήτησή του με τον Βαγγέλη Βενιζέλο από το 2024 για την επέτειο των 50 χρόνων της Μεταπολίτευσης με την οποία άνοιξε η σημερινή εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών
Με ένα βίντεο στο οποίο ο Διονύσης Σαββόπουλος συζητά με τον Βαγγέλη Βενιζέλο για τα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης, ξεκίνησε η σημερινή εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών.
Η εκδήλωση έχει θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», ωστόσο την παράσταση έκλεψε το μίνι αφιέρωμα στον Σαββόπουλο.
Στη συζήτηση αυτή των δύο ανδρών από τις 14 Μαίου του 2024, ο Διονύσης Σαββόπουλος (καταβεβλημένος σωματικά από την ασθένειά του αλλά ακμαιότατος πνευματικά και ψυχικά) τονίζει ότι έπρεπε η Ελλάδα να περάσει από έναν εμφύλιο, να βιώσει ένα αυταρχικό κράτος, μια δικτατορία και μια μακρά περίοδο μεταπολίτευσης για να συνειδητοποιήσουμε πως αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν επέστρεψε: Κοινοβούλιο, Φιλελευθερισμός, Ευρώπη.
Ειδικά για την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδος, ο Σαββόπουλος τόνισε ότι την σνομπάραμε όταν την ίδια στιγμή παίρναμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ ο Βαγγέλης Βενιζέλος υπογράμμισε τον αγώνα που δόθηκε για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη την περίοδο των μνημονίων.
Μιλώντας για την Μεταπολίτευση αυτή καθαυτή ο Σαββόπουλος θεωρεί πως ο κύκλος της στην ουσία έκλεισε με την «πρώτη φορά Αριστερά», καθώς όπως λέει με αυτήν «τους είδαμε όλους». Την ίδια στιγμή επεσήμανε ως μια κορυφαία στιγμή κατά την οποία «όλοι αισθανόμασταν μια ασφάλεια, ήταν όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωθυπουργός».
Στο τέλος της συζήτησης ο Βενιζέλος ζήτησε από τον Σαββόπουλο να του πει πώς θα αντιδρούσε αν αυτή η συζήτησή τους γινόταν για τα εκατό χρόνια της Μεταπολίτευσης.
Και ο τραγουδοποιός αντί άλλης απάντησης «πάτησε» πάνω στη μελωδία του Εθνικού μας Ύμνου και σκάρωσε ένα τραγούδι, ένα εμβατήριο του μέλλοντος που κατέληγε πως «η Ελλάδα δεν πεθαίνει και ας έχει πυρετό».
Δείτε το βίντεο της συζήτησής τους
