Άσπα: Πάντα ήθελα να κυνηγήσω το τραγούδι, αλλά μετά τον θάνατο του αδερφού μου αμφέβαλα για τον εαυτό μου

Την επιθυμία που είχε πάντα μέσα της να ασχοληθεί με το τραγούδι υπογράμμισε η Άσπα. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ωστόσο ότι μετά τον θάνατο του αδερφού της, του Mad Clip, ένιωθε ανασφαλής. Παρά τις αμφιβολίες που είχε όμως για τον εαυτό της, αποφάσισε να κυνηγήσει μια καριέρα στη μουσική σκηνή. Αυτό, όπως είπε η Άσπα, θα ήθελε άλλωστε και ο εκλιπών αδερφός της.
«Μετά τον χαμό του αδελφού μου, είχα πολλές στιγμές που αμφέβαλλα για όλο αυτό. Και για τον εαυτό μου, περισσότερο. Πάντα σκεφτόμουν όμως τι θα ήθελε εκείνος και πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να τα παρατήσω, γιατί ήταν και αυτός έτσι», εκμυστηρεύτηκε η Άσπα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι συνοδεύτηκαν από μια γλυκιά και ταυτόχρονα πικρή αίσθηση λόγω της απώλειας του Mad Clip. «Ήταν λίγο γλυκόπικρο το συναίσθημα στην αρχή μου. Δηλαδή έσκασε η επιτυχία, είχα όμως και δυστυχώς το συμβάν του αδελφού μου να αντιμετωπίσω οπότε ήταν όλα δύσκολα. Γενικά, ήθελα να το κάνω πάντα το τραγούδι, να το κυνηγήσω, ήταν ουσιαστικά να το κάνουμε μαζί με τον αδελφό μου αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε οπότε μετά ήθελα εγώ να το κυνηγήσω γιατί πιστεύω ότι και εκείνος σίγουρα αυτό θα ήθελε», σημείωσε.
«Δεν νομίζω ότι είσαι ποτέ έτοιμος. Ήθελα κάποιο χρόνο να προσαρμοστώ, μου ήταν όλο πολύ ξένο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια βρήκα τα πατήματα μου και πήρα αυτοπεποίθηση. Έχεις μεγαλύτερη ανασφάλεια όταν ξεκινάς, πιστεύω πως είναι λογικό», συμπλήρωσε.
