Ο Μπλουμ βγαίνει και πάλι ραντεβού μετά τον χωρισμό του από την Πέρι: «Περνάει καλά, αλλά κρατά χαμηλούς τόνους», δήλωσε πηγή
Ο 48χρονος ηθοποιός έχει εντοπιστεί να έρχεται κοντά με μια μελαχρινή γυναίκα σε μπαρ στο Τσέλσι
Ο Όρλαντο Μπλουμ βγαίνει και πάλι ραντεβού, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι. Η είδηση ότι οι δύο σταρ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούνιο.
Ο 48χρονος ηθοποιός έχει εντοπιστεί να έρχεται κοντά με μια μελαχρινή γυναίκα σε cocktail bar στο Τσέλσι. «Ο Όρλαντο και η Κέιτι χώρισαν πραγματικά φιλικά και θέλουν μόνο το καλύτερο ο ένας για τον άλλον. Κρατάει χαμηλούς τόνους αλλά βγαίνει ξανά ραντεβού. Έχει πάει σε κάποια ραντεβού στο Τσέλσι και περνάει καλά», δήλωσε πηγή στη The Sun.
Από την πλευρά της, η Κέιτι Πέρι Κέιτι φαίνεται πως είναι ζευγάρι με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Πρόσφατα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες με τους δυο τους να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά και να αγκαλιάζονται πάνω στο σκάφος της 41χρονης τραγουδίστριας, ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.
«Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του άντρα και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό», είχε δηλώσει στην Daily Mail το άτομο που τράβηξε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα.
Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν σε δείπνο σε εστιατόριο στο Μόντρεαλ.
Ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι Πέρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2016, χώρισαν για λίγο το 2017 και έσμιξαν ξανά το 2018. Αρραβωνιάστηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2019 και απέκτησαν την κόρη τους, Ντέιζι Ναβ, τον Αύγουστο του 2020. Ο γάμος τους, που είχε προγραμματιστεί για την Ιαπωνία το καλοκαίρι του 2020, αναβλήθηκε λόγω πανδημίας.
Orlando Bloom 'enjoys cosy dates with mystery brunette' four months after split from Katy Perry as she moves on with Justin Trudeau https://t.co/8PXjzGCgYT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 23, 2025
