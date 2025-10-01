Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία
Η ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στα παιδικά της χρόνια με αφορμή τα 51α γενέθλιά της
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Μαρία Σολωμού, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία. Η ηθοποιός γιόρτασε τα 51 γενέθλιά της την 1η Οκτωβρίου και με αφορμή την ξεχωριστή μέρα έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αν και, όπως έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram, «δεν συμπαθεί» τα γενέθλια, θυμήθηκε τα πάρτι των παιδικών της χρόνων. Έτσι αποφάσισε να μοιραστεί μαζί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους σχετικά στιγμιότυπα.
«Δεν συμπαθώ τα γενέθλια, τις περισσότερες φορές δεν τα γιορτάζω κιόλας. Συνήθως με το ζόρι πλακώνουν οι φίλοι με τούρτες. Θυμήθηκα λοιπόν τις εποχές που έκανα πάρτι. Που μοίραζα στο σχολείο προσκλήσεις χειρόγραφες που είχα την αγωνία αν θα έρθει το ωραίο αγοράκι από το άλλο τμήμα. Που κάναμε διαγωνισμούς χορού, που παίζαμε κυνηγητό και κρυφτό, που στο σαλόνι καθόντουσαν πάντα οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Τέτοια. Homage λοιπόν στην παιδική ηλικία με φωτογραφίες τραβηγμένες και τυπωμένες σε χαρτί», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
