Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία
GALA
Μαρία Σολωμού Γενέθλια παιδική ηλικία

Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία

Η ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στα παιδικά της χρόνια με αφορμή τα 51α γενέθλιά της

Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία
Ιωάννα Μαρίνου
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Μαρία Σολωμού, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία. Η ηθοποιός γιόρτασε τα 51 γενέθλιά της την 1η Οκτωβρίου και με αφορμή την ξεχωριστή μέρα έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και, όπως έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram, «δεν συμπαθεί» τα γενέθλια, θυμήθηκε τα πάρτι των παιδικών της χρόνων. Έτσι αποφάσισε να μοιραστεί μαζί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους σχετικά στιγμιότυπα.

«Δεν συμπαθώ τα γενέθλια, τις περισσότερες φορές δεν τα γιορτάζω κιόλας. Συνήθως με το ζόρι πλακώνουν οι φίλοι με τούρτες. Θυμήθηκα λοιπόν τις εποχές που έκανα πάρτι. Που μοίραζα στο σχολείο προσκλήσεις χειρόγραφες που είχα την αγωνία αν θα έρθει το ωραίο αγοράκι από το άλλο τμήμα. Που κάναμε διαγωνισμούς χορού, που παίζαμε κυνηγητό και κρυφτό, που στο σαλόνι καθόντουσαν πάντα οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Τέτοια. Homage λοιπόν στην παιδική ηλικία με φωτογραφίες τραβηγμένες και τυπωμένες σε χαρτί», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης