Μπρίτνεϊ Σπίαρς: H «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και οδήγησε στο διαζύγιο με τον Κέβιν Φέντερλαϊν
Ένα τηλεφώνημα τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν μαζί
Η πολυσυζητημένη σχέση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Κέβιν Φέντερλαϊν έχει επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς ο πρώην σύζυγος της ποπ σταρ έχει προχωρήσει σε πολλές αποκαλύψεις μέσα από το νέο του βιβλίο με τίτλο «You Thought You Knew». Ο Κέβιν Φέντερλαϊν περιέγραψε στις σελίδες του μια σειρά από περιστατικά που, όπως ισχυρίζεται, οδήγησαν στο οριστικό τέλος του γάμου τους, ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς για ακραίες συμπεριφορές, βίαια επεισόδια και προβληματική σχέση με τα παιδιά τους.
Σύμφωνα με τα όσα γράφει όμως, η «τελική σταγόνα» που τον οδήγησε στην απόφαση να χωρίσουν ήταν ένα μεταμεσονύχτιο τηλεφώνημα από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, την Πάρις Χίλτον και τη Λίντσεϊ Λόχαν, την περίφημη τριάδα της εποχής. «Ήταν τρεις ή τέσσερις το πρωί. Τις άκουγα μεθυσμένες να μου ζητούν να πάω εκεί, ενώ στο βάθος έκλαιγαν τα παιδιά μας. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν υπήρχε πια ελπίδα να τα καταφέρουμε», γράφει χαρακτηριστικά.
Ο Κέβιν Φέντερλαϊν υποστηρίζει ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «δεν ήταν έτοιμη να αλλάξει» και ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο να «συνειδητοποιήσει τις ευθύνες της». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και χώρισε δύο χρόνια αργότερα, έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν.
Στο βιβλίο του, ο πρώην χορευτής περιγράφει ακόμη σκηνές βίας, όπως το περιστατικό όπου, όπως λέει, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον χαστούκισε ή όταν του πέταξε ένα ποτό στο πρόσωπο σε πάρτι για την κυκλοφορία του δίσκου του. Υποστηρίζει επίσης ότι την είχε πιάσει να κάνει χρήση ναρκωτικών ενώ θήλαζε τα παιδιά τους, γεγονός που, όπως σημειώνει, «ήταν το πραγματικό τέλος».
Ωστόσο, μέσα σε όλους τους ισχυρισμούς του, οι πιο σοβαροί αφορούν τη συμπεριφορά της απέναντι στους γιους τους. Ισχυρίζεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε γίνει βίαιη, ότι είχε χτυπήσει τον μεγαλύτερο γιο τους στο πρόσωπο και ότι κάποιες φορές τους κοίταζε να κοιμούνται κρατώντας ένα μαχαίρι.
Η πλευρά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας πως ο πρώην της «προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ξανά το όνομά της για οικονομικό όφελος», ειδικά τώρα που έχει σταματήσει η καταβολή διατροφής. Η εκπρόσωπός της τόνισε ότι η τραγουδίστρια ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα παιδιά της και έχει ήδη μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή και τις δυσκολίες της στο δικό της best seller «The Woman in Me».
Η ίδια η ποπ σταρ, μέσα από αναρτήσεις της στα social media, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Κέβιν Φέντερλαϊν «συνεχή ψυχολογικό πόλεμο» και «ψέματα που κουράζουν». «Είμαι μια έξυπνη γυναίκα που προσπαθεί να ζήσει μια ήσυχη ζωή εδώ και πέντε χρόνια. Μίλησα γιατί είχα αρκετά, οποιαδήποτε πραγματική γυναίκα θα έκανε το ίδιο», έγραψε, προσθέτοντας αργότερα: «Το τρομακτικό είναι ότι είναι πειστικός όταν λέει ψέματα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kevin Federline Claims Britney Spears Calling Him 'Drunk' with Celeb Pals and Kids Crying in Background Was 'Final Straw' https://t.co/POtiPhR4Kz— People (@people) October 21, 2025
