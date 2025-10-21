Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του
Μόλις πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, τον Μάιο, είχε παραστεί στο Μουσείο Μπενάκη μαζί με τη σύζυγό του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών, μετά από νοσηλεία, λόγω επιδείνωσης της υγείας του. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.
Μόλις πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, τον Μάιο, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε παραστεί στο Μουσείο Μπενάκη για την προβολή του ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη, «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Άσπα Σαββοπούλου. Σε βίντεο από εκείνη την ημέρα, αναφέρεται στον Λάκη Παπαστάθη και τον χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Ο Λάκης δεν είχε αυτό το ύφος, καθόλου. Το αντίθετο. Ήταν πάρα πολύ χαμηλόφωνος, διακριτικός, ευγενής».
Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», ο συνθέτης περιέγραφε τη σχέση του με τη σύζυγό του, εξηγώντας πώς τη γνώρισε. «Ήταν μια περίοδος ταλαιπωρίας, αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί έτσι γνώρισα την γυναίκα που θα γινόταν η γυναίκα της ζωής μου. Ήταν μαθήτρια της τρίτης λυκείου τότε. Αμίλητη και κλειστή σαν όστρακο. Και τόσο όμορφη, που το βράδυ φωσφόριζε. Αλλά εγώ τότε τρέκλιζα ακόμη και μια με τους μπάφους, μια με τις απογοητεύσεις, δεν καταλάβαινα τον ρόλο που θα έπαιζε στη ζωή μου αυτό το πλάσμα», έγραφε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.
Ο ίδιος αποκάλυψε πως η νεαρή μαθήτρια θα γινόταν αργότερα η σύζυγός του και θα έμενε μαζί της για 57 ολόκληρα χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 18 Οκτωβρίου 1967 και απέκτησαν δύο γιους, τον Ρωμανό και τον Κορνήλιο.
