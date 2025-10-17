Θανάσης Βισκαδουράκης: Το αγαπώ το ράσο, ήθελα να είμαι μοναχός
Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή αλύγιστος, άτρωτος, παντοδύναμος, πρόσθεσε
Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει κατά τη φετινή σεζόν, ο Θανάσης Βισκαδουράκης έκανε δηλώσεις και μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, όσο και για προσωπικά θέματα που τον αφορούν.
Μιλώντας στην εκπομπή «Βreakfast@Star», ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά, στον γιο του, αλλά και στην αγάπη που τρέφει για την πίστη και την ορθοδοξία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Το μόνο που λέω στον γιο μου είναι το εξής… Μπορεί εγώ να μην γνώρισα τους γονείς μου, δες όμως πόσο χαρούμενος είμαι. Δες ότι παίζουμε συνέχεια μπάλα μαζί».
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε στο ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά Γη της ελιάς, όπου υποδύεται τον παπά Τιμόθεο. Όπως σημείωσε: «Πραγματικά τον αγάπησα αυτόν τον ρόλο. Το αγαπώ το ράσο, ήθελα να είμαι μοναχός και χαιρόμουν και ψυχικά μέσα μου γιατί μέσα μου αυτό ένιωθα. Δεν περίμενα ο κόσμος να με αγαπήσει τόσο πολύ».
Παράλληλα, ο ηθοποιός μίλησε για τη φιλοσοφία του απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, υπογραμμίζοντας: «Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή αλύγιστος, άτρωτος, παντοδύναμος. Το θέμα είναι, αν πέσω κάτω, να σηκωθώ».
