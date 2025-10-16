ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν τα θέλω καθόλου τα λεφτά, θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς
Γεννήθηκα στα λίγα, εξήγησε ο ηθοποιός

Τη σχέση του με τα χρήματα περιέγραψε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι αρκείται στα λίγα που του χαρίζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Όπως είπε άλλωστε, δεν μεγάλωσε σε μια οικογένεια με μεγάλη οικονομική άνεση.

Στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ρωτήθηκε για το «αν θα τον ενδιέφερε να αποκτήσει 10.000.000 ευρώ έτσι από το πουθενά;». Μέσα από την απάντησή του, ο ηθοποιός παρουσίασε τον ρόλο του παίζουν τα χρήματα στη ζωή του.

«Όχι, τι να τα κάνω; Να τα πάρω και να σας τα χαρίσω ευχαρίστως. Δεν τα θέλω καθόλου τα λεφτά. Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς, αλλά σας ομολογώ ότι θέλω πολύ λίγα. Γεννήθηκα στα λίγα, ήρθαν και τα πολλά, ξαναήρθαν τα λίγα, θα ξαναέρθουν τα πολλά. Δεν με ενδιαφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν βρέθηκαν στα χέρια του πολλά χρήματα, επέλεξε να τα επενδύσει στη δουλειά του, κάτι που θα έκανε και πάλι, αν βρισκόταν στην ίδια θέση. «Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα. Είναι φοβερό γιατί το απολαμβάνω. Αν έρθουν, θα επενδύσω και πάλι στη δουλειά μου και σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω αυτούς που αγαπάω και αυτούς που θέλουνε. Πάντως δεν θα θεωρήσω ότι είναι κτήμα μου, όπως κτήμα μου δεν είναι οι άνθρωποι», σημείωσε.

«Μην πιστέψετε ότι θα γίνω αυτό που λένε φιλεύσπλαχνος. Γιατί δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να ασχοληθεί το κράτος και το οποίο δεν ασχολείται. Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους αν το θέλουμε και χωρίς να φαινόμαστε», κατέληξε.

