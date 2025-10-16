Η Χάλι Μπέρι δείχνει πώς είναι το σώμα της στα 59 της χρόνια - Η φωτογραφία με μπικίνι
Η Χάλι Μπέρι δείχνει πώς είναι το σώμα της στα 59 της χρόνια - Η φωτογραφία με μπικίνι

Δείτε το στιγμιότυπο που ανέβασε στο Twitter

Πέννυ Λουπάκη
Στα 59 της χρόνια η Χάλι Μπέρι δεν διστάζει να φορέσει το μπικίνι της και να φωτογραφηθεί για τα social media. Η Χολιγουντιανή σταρ συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της, δίνοντάς τους έτσι μια γεύση από τη ζωή της.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός ανάρτησε ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, το οποίο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Σε αυτό, εμφανίζεται στη θάλασσα, φορώντας ένα χρυσό μπικίνι. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα μαντήλι στα μαλλιά και γυαλιά ηλίου, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Έτσι είναι τα 59».

Δείτε τη φωτογραφία



