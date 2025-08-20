Χάλι Μπέρι: Οι φωτογραφίες από την τελευταία μέρα των διακοπών της - «Το τέλος ήρθε πολύ νωρίς»
Χάλι Μπέρι: Οι φωτογραφίες από την τελευταία μέρα των διακοπών της - «Το τέλος ήρθε πολύ νωρίς»
Η ηθοποιός περνούσε το καλοκαίρι της σε εξωτικό προορισμό μαζί με τον σύντροφό της, Βαν Χαντ
Οι καλοκαιρινές διακοπές έφτασαν στο τέλος τους για την Χάλι Μπέρι, η οποία όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησε να μοιράζεται φωτογραφίες με τους θαυμαστές της. Η ηθοποιός απολάμβανε το καλοκαίρι της με τον σύντροφό της, Βαν Χαντ όμως φρόντιζε να δίνει μια γεύση από το πώς περνάνε, στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έχει αναρτήσει πολλά στιγμιότυπα από τον εξωτικό προορισμό που επισκέφτηκαν, μεταξύ αυτών, φωτογραφίες που ποζάρει με το μπικίνι της στα καταγάλανα νερά, αλλά και εικόνες από τα τοπία που είδαν.
Στην τελευταία της ανάρτηση, η Χάλι Μπέρι δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες που τράβηξε κατά το τέλος των διακοπών της. Σε αυτές, πόζαρε με ένα στεφάνι από λουλούδια, σε άλλες ξαπλωμένη δίπλα στη θάλασσα, ενώ ανέβασε και ένα στιγμιότυπο, όπου φαίνεται να οδηγά μια μηχανή. Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της έγραψε: «Το τέλος ήρθε πολύ νωρίς. Φωτογραφίες από την τελευταία μέρα».
Δείτε τα στιγμιότυπα
