«Φέτες» οι κοιλιακοί της Τζένιφερ Άνιστον στα 56 της - Δείτε βίντεο
Σε άψογη φυσική κατάσταση είναι στα 56 της η Τζένιφερ Άνιστον με την ίδια να αποκαλύπτει πώς βρήκε τον «έξυπνο» τρόπο για να γυμνάσει τους μύες της.
Επιδεικνύοντας τους γυμνασμένους κοιλιακούς της φορώντας ένα μαύρο αθλητικό σουτιέν και ασορτί κολάν, η Τζένιφερ Άνιστον αποτελεί το πρόσωπο της καμπάνιας της μεθόδου Pvolve που χρησιμοποιεί καθημερινά στο γυμναστήριο του σπιτιού της στο Μπελ Έρ της Καλιφόρνια
«Η δύναμη δεν είναι μόνο φυσική κατάσταση - είναι το απόλυτο μυστικό κατά της γήρανσης. Και η Τζένιφερ Άνιστον το διπλασιάζει», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
«Με το Pvolve, ανακάλυψε έναν έξυπνο, ασφαλή και ισχυρό τρόπο για να χτίσει μυς, να αυξήσει το φορτίο και να υποστηρίξει τη μακροζωία. Τώρα, ανεβάζει την εξέλιξή της στη φυσική κατάσταση στο επόμενο επίπεδο με το The Longevity Bundle που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις γυναίκες να ενισχύσουν το μεταβολισμό τους, να προστατεύσουν την οστική τους πυκνότητα και να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις της γήρανσης, ενώ ταυτόχρονα χτίζουν άπαχη, λειτουργική δύναμη».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
