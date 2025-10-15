Νικολέττα Καρρά για τα γενέθλιά της: Η ημέρα που ερχόμαστε στον κόσμο είναι η πιο σημαντική της ζωής μας
Νικολέττα Καρρά για τα γενέθλιά της: Η ημέρα που ερχόμαστε στον κόσμο είναι η πιο σημαντική της ζωής μας
Η ηθοποιός έκλεισε τα 46
Με αφορμή των εορτασμό των γενεθλίων της, η Νικολέττα Καρρά ανέφερε ότι θεωρεί την ημέρα που ήρθε στη ζωή ως την πιο σημαντική.
Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η ηθοποιός έκλεισε τα 46 και με μία ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη στα social media, έδειξε την τούρτα της και παράλληλα μοιράστηκε μερικές σκέψεις, σχετικά με τη συγκεκριμένη ημέρα.
Αρχικά, η Νικολέττα Καρρά σημείωσε, ότι από πολύ μικρή είχε ενθουσιασμό για την ημέρα των γενεθλίων της. Από μια ηλικία και έπειτα, όμως, για διάφορους λόγους, όπως ανέφερε, δεν είχε την ίδια προσμονή.
Σε ό,τι αφορά τα φετινά της γενέθλια, η Νικολέττα Καρρά σχολίασε ότι τα γιόρτασε «ήρεμα και ανέλπιστα διασκεδαστικά»: «Πάντα μου άρεσε να γιορτάζω τα γενέθλιά μου από παιδί. Θεωρούσα και θεωρώ ότι η μέρα που ερχόμαστε στον κόσμο είναι η πιο σημαντική της ζωής μας. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά κάπως για διάφορους λόγους, έχασα τον ενθουσιασμό για να γιορτάζω κάθε χρόνο. Δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε τους λόγους, όμως υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι όντως μας αγαπούν και μας σκέφτονται ναι υπάρχουν. Κάπως έτσι χτες πολύ όμορφα, ήρεμα και ανέλπιστα διασκεδαστικά προχώρησα στο επόμενο έτος μου! Και εύχομαι να είναι κι αυτό ολόκληρο όπως ήταν η χθεσινή βραδιά. Γεμάτο χαμόγελα, αγάπη και αγκαλιές σφιχτές και ζεστές. Και όλα αυτά με αλήθεια. Μπροστά μου, αλλά και πίσω μου. Υ.Γ. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα… ξέρεις εσύ».
