Ο Αλ Πατσίνο και o Κίφερ Σάδερλαντ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Father Joe»
Το σενάριο και την παραγωγή υπογράφει ο Λικ Μπεσόν
Ο Κίφερ Σάδερλαντ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Αλ Πατσίνο και την ανερχόμενη σταρ Έβερ Άντερσον στη νέα ταινία «Father Joe». Πρόκειται για ένα θρίλερ δράσης σε σενάριο και παραγωγή του Λικ Μπεσόν που διαδραματίζεται στο Μανχάταν τη δεκαετία του 1990 υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπαρτελεμί Γκροσμάν. Ο Σάδερλαντ ο οποίος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής, θα υποδυθεί έναν ιερέα που κηρύττει τον πόλεμο στο έγκλημα, ενώ ο Πατσίνο θα έχει τον ρόλο ενός ισχυρού μαφιόζου της Νέας Υόρκης. Η Άντερσον θα υποδυθεί μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται μεταξύ κινδύνου και λύτρωσης υπό την προστασία του ιερέα.
«Είμαι θαυμαστής του Λικ Μπεσόν από την εποχή του ''Subway''. Ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει το δράμα και τη δράση χωρίς να θυσιάζεται κανένα από τα δύο. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του όπως και με το σκηνοθέτη. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κίφερ Σάδερλαντ.
Η παραγωγή ανήκει στις εταιρείες LB Production και EuropaCorp του Μπεσόν στις οποίες περιλαμβάνονται κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Taken» με τον Λίαμ Νίσον και «Lucy» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
Ο Μπεσόν επιστρέφει στο σκηνικό της Νέας Υόρκης, όπου είχε διαδραματιστεί και το γαλλικό φιλμ δράσης «Léon: The Professional» (1994), που αποτέλεσε τη μεγάλη εμφάνιση της Νάταλι Πόρτμαν δίπλα στον Ζαν Ρενό .
Σύμφωνα με το Variety τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν άμεσα.
Φωτογραφία: Shutterstock
Kiefer Sutherland, Al Pacino and Ever Anderson to Star in Action Thriller 'Father Joe' From Luc Besson and EuropaCorp (EXCLUSIVE) https://t.co/N389amD1mk— Variety (@Variety) October 13, 2025
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
