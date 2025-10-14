Ο Αλ Πατσίνο και o Κίφερ Σάδερλαντ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Father Joe»
Κίφερ Σάδερλαντ Αλ Πατσίνο

Ο Αλ Πατσίνο και o Κίφερ Σάδερλαντ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Father Joe»

Το σενάριο και την παραγωγή υπογράφει ο Λικ Μπεσόν 

Ο Αλ Πατσίνο και o Κίφερ Σάδερλαντ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «Father Joe»
Ιωάννα Μαρίνου
Ο Κίφερ Σάδερλαντ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Αλ Πατσίνο και την ανερχόμενη σταρ Έβερ Άντερσον στη νέα ταινία «Father Joe». Πρόκειται για ένα θρίλερ δράσης σε σενάριο και παραγωγή του Λικ Μπεσόν που διαδραματίζεται στο Μανχάταν τη δεκαετία του 1990 υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπαρτελεμί Γκροσμάν.
Ο Σάδερλαντ ο οποίος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής, θα υποδυθεί έναν ιερέα που κηρύττει τον πόλεμο στο έγκλημα, ενώ ο Πατσίνο θα έχει τον ρόλο ενός ισχυρού μαφιόζου της Νέας Υόρκης. Η Άντερσον θα υποδυθεί μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται μεταξύ κινδύνου και λύτρωσης υπό την προστασία του ιερέα.

«Είμαι θαυμαστής του Λικ Μπεσόν από την εποχή του ''Subway''. Ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει το δράμα και τη δράση χωρίς να θυσιάζεται κανένα από τα δύο. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του όπως και με το σκηνοθέτη. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κίφερ Σάδερλαντ.

Η παραγωγή ανήκει στις εταιρείες LB Production και EuropaCorp του Μπεσόν στις οποίες περιλαμβάνονται κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Taken» με τον Λίαμ Νίσον και «Lucy» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Ο Μπεσόν επιστρέφει στο σκηνικό της Νέας Υόρκης, όπου είχε διαδραματιστεί και το γαλλικό φιλμ δράσης «Léon: The Professional» (1994), που αποτέλεσε τη μεγάλη εμφάνιση της Νάταλι Πόρτμαν δίπλα στον Ζαν Ρενό .

Σύμφωνα με το Variety τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν άμεσα.

Φωτογραφία: Shutterstock

