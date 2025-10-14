Τζένιφερ Άνιστον: Δεν ήθελα ποτέ να υιοθετήσω, θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό παιδί
Τζένιφερ Άνιστον: Δεν ήθελα ποτέ να υιοθετήσω, θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό παιδί
Η ηθοποιός μίλησε για τη μητρότητα, την εξωσωματική γονιμοποίηση και την απόφασή της να μην προχωρήσει σε υιοθεσία
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Τζένιφερ Άνιστον σχετικά με το ζήτημα της απόκτησης παιδιού, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να προχωρήσει σε υιοθεσία, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, «ήθελα ένα μικρό παιδί με το δικό μου DNA».
Η ηθοποιός μίλησε στο podcast «Armchair Expert», εξηγώντας γιατί δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Η Άνιστον έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις αποτυχημένες προσπάθειές της να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ότι έχει πλέον φτάσει στο σημείο να μην σκέφτεται πια την εγκυμοσύνη.
Το θέμα της υιοθεσίας προέκυψε στη συζήτηση, όταν η συμπαρουσιάστρια του podcast, Μόνικα Πάντμαν, σχολίασε τη δική της εμπειρία με την κατάψυξη ωαρίων. Όπως είπε, δεν είναι σίγουρη αν θέλει να κάνει παιδιά, λέγοντας πως «ίσως είναι εντάξει και να μην αποκτήσω». Στη συνέχεια, ρώτησε την Τζένιφερ Άνιστον αν έχει συμφιλιωθεί με την απόφασή της να μην γίνει μητέρα.
Η Άνιστον παραδέχτηκε, ότι δεν θέλει να συζητά δημόσια το θέμα της μητρότητας, ωστόσο αποκάλυψε πως υπήρξαν στιγμές στη ζωή της που συνάντησε κάποιον άντρα και σκέφτηκε πως «θα κάναμε ωραία παιδιά». Όπως είπε, όμως, «αυτό το συναίσθημα φεύγει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα».
Στην 20ετή προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί αναφέρθηκε πρόσφατα η Τζένιφερ Άνιστον, βάζοντας τέλος στη λανθασμένη εικόνα που τη συνόδευε επί χρόνια, πως δεν επιθυμούσε να γίνει μητέρα επειδή ήταν «εργασιομανής». Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Harper’s Bazaar UK» για το τεύχος Νοεμβρίου, η 56χρονη ηθοποιός μίλησε για τα χρόνια σιωπής και τις ανακρίβειες που γράφτηκαν για εκείνη, τονίζοντας πως ελάχιστοι γνώριζαν τι πραγματικά περνούσε.
«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι βίωνα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν συνηθίζω να βγαίνω δημόσια και να μοιράζομαι τα ιατρικά μου ζητήματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όμως κάποια στιγμή δεν αντέχεις άλλο να ακούς αυτή τη φήμη, ότι δεν θέλω παιδί ή οικογένεια επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι κι εγώ άνθρωπος, όπως όλοι».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Είναι τόσο γαλήνιο», απάντησε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Αλλά να πω την αλήθεια, φτάνει κάποια στιγμή που δεν έχεις πια κανέναν έλεγχο. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που μπορείς να κάνεις». Στη συνέχεια δήλωσε: «Όταν οι άνθρωποι λένε “μα μπορείς να υιοθετήσεις”, η απάντησή μου είναι όχι, δεν θέλω να υιοθετήσω. Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό παιδί. Έτσι ένιωθα πάντα — είτε είναι εγωιστικό είτε όχι».
Jennifer Aniston Says She Never Wanted to Adopt: 'I Want My Own DNA in a Little Person' https://t.co/H5zan5LN4X— People (@people) October 14, 2025
Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
