Παρατείνεται το πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Ναυάγησαν και οι προσπάθειες συγκρότησης κεντροδεξιού συνασπισμού

Οι προσπάθειες του απερχόμενου υπουργού Άμυνας της Δανίας,, να συγκροτήσει έναν κεντροδεξιό κυβερνητικό συνασπισμό ναυάγησαν σήμερα, παρατείνοντας έτσι το πολιτικό αδιέξοδο στη σκανδιναβική χώρα.Οι εκλογές του Μαρτίου οδήγησαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο με εκπροσώπηση 12 κομμάτων. Οι Σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού, στην εξουσία από το 2019, εξασφάλισαν μόλις 38 από τις 179 έδρες του κοινοβουλίου – από 50 που κατείχαν το 2022 –, καταγράφοντας έτσι τη χειρότερη εκλογική τους επίδοση από το 1903.Η Φρεντέρικσεν έλαβε διερευνητική εντολή, αλλά οι συνομιλίες με στόχο τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού δεν καρποφόρησαν. Στις 8 Μαΐου, ο ηγέτης των Μετριοπαθώναποχώρησε από τις συνομιλίες με την Φρεντέρικσεν και πρότεινε να δοθεί διερευνητική εντολή στον Τρουλς Λουντ Πόουλσεν, αρχηγό του Φιλελεύθερου Κόμματος.Σήμερα ο Πόουλσεν ανακοίνωσε πως ναυάγησαν οι προσπάθειές του για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, καθώς ούτε ο ίδιος εξασφάλισε την υποστήριξη των Μετριοπαθών του Ράσμουσεν.Ο βασιλιάς Φρειδερίκος της Δανίας θα πρέπει τώρα να αναθέσει διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης σε έναν από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Θα μπορούσε επίσης να δώσει εκ νέου εντολή στη Φρεντέρικσεν, προκειμένου να επιχειρήσει ξανά να συγκροτήσει κυβέρνηση συνασπισμού.