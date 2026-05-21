Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην ιδρυτική διακήρυξη της Καρυστιανού: Από πρώην υποψήφιους της Νίκης μέχρι Γρατσία, Κοκοτσάκη και Ψωμιάδη
Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην ιδρυτική διακήρυξη της Καρυστιανού: Από πρώην υποψήφιους της Νίκης μέχρι Γρατσία, Κοκοτσάκη και Ψωμιάδη
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έκανε δήλωση στήριξης και... έφυγε - Στο ετερόκλητο πλήθος και ο γιος της Βασιλικής Θάνου, ο πρώην υπασπιστής του Τσοχατζόπουλου και ο γιος του του Σάββα Καλεντερίδη
Ένα ετερόκλητο πλήθος στελεχών έδωσε το παρών στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.
Ανάμεσα τους ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την «Νίκη» στην Α' Θεσσαλονίκης Γιώργος Σύρπης ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και διατελέσας υπουργός επί κυβερνήσεων ΝΔ Παναγιώτης Ψωμιάδης ο οποίος πήγε έξω από το Ολύμπιον, έκανε μια δήλωση στήριξης και αποχώρησε και βέβαια ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο βήμα φορώντας μπλούζα των Ρώσων συγγραφέων Φιοντόρ Ντοστογιέφκι, Λέων Τολστόι και Άντον Τσέχοφ.
Παρών ήταν επίσης ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος ε.α. πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης γιος του Σάββα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου.
Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης έδωσε το παρών ο γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου και βέβαια ο Στράτος Σιουρδάκης, Πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε και αυτή στο βήμα για την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε και με βίντεό της και η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974.
Επίσης το παρών έδωσε ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, με συμμετοχή και στο Ειδικό Δικαστήριο που «δίκασε» τον Ανδρέα Παπανδρέου, στη συνέχεια πέρασε το ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.
Στο «Ολύμπιον» βρέθηκαν επίσης η επικοινωνιολόγος Μαρία - Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θερμης στη Θεσσαλονίκη κ.α.
Μηνύματα έστειλαν επίσης ομογενείς όπως ο Κώστας Κατέχης, ραδιοφωνικός παραγωγός από την Νέα Υόρκη κ.α.
Δείτε φωτογραφίες
Ψωμιάδης για Καρυστιανού: Λείπει σήμερα η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια - Θέλω να πιστεύω ότι καινούρια προσπάθεια θα τα κουβαλήσει
Δείτε βίντεο
Ανάμεσα τους ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την «Νίκη» στην Α' Θεσσαλονίκης Γιώργος Σύρπης ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και διατελέσας υπουργός επί κυβερνήσεων ΝΔ Παναγιώτης Ψωμιάδης ο οποίος πήγε έξω από το Ολύμπιον, έκανε μια δήλωση στήριξης και αποχώρησε και βέβαια ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο βήμα φορώντας μπλούζα των Ρώσων συγγραφέων Φιοντόρ Ντοστογιέφκι, Λέων Τολστόι και Άντον Τσέχοφ.
Παρών ήταν επίσης ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος ε.α. πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης γιος του Σάββα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης που είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου.
Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης έδωσε το παρών ο γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου και βέβαια ο Στράτος Σιουρδάκης, Πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε και αυτή στο βήμα για την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε και με βίντεό της και η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974.
Επίσης το παρών έδωσε ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, με συμμετοχή και στο Ειδικό Δικαστήριο που «δίκασε» τον Ανδρέα Παπανδρέου, στη συνέχεια πέρασε το ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.
Στο «Ολύμπιον» βρέθηκαν επίσης η επικοινωνιολόγος Μαρία - Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θερμης στη Θεσσαλονίκη κ.α.
Μηνύματα έστειλαν επίσης ομογενείς όπως ο Κώστας Κατέχης, ραδιοφωνικός παραγωγός από την Νέα Υόρκη κ.α.
Δείτε φωτογραφίες
Ψωμιάδης για Καρυστιανού: Λείπει σήμερα η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια - Θέλω να πιστεύω ότι καινούρια προσπάθεια θα τα κουβαλήσει
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα