Αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ την Ελλάδα, είμαι ενθουσιασμένη με τη νίκη, δήλωσε στο protothema.gr η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
«Δεν θα βρίσκομαι εδώ για τον τελικό της Κυριακής λόγω υποχρεώσεων, αλλά θα βρίσκεται εδώ ο γιος μου. Ας το φέρουμε σπίτι», είπε στο protothema.gr η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Φρίξος Δρακοντίδης
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας μετά την επικράτηση επί της Φενέρ με σκορ 79-61 στο T-Center.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο protothema.gr δήλωσε: «Αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ την Ελλάδα, είμαι ενθουσιασμένη με τη νίκη».

Σε ερώτηση αν θα δώσει το παρών και στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5) είπε: «Δεν θα βρίσκομαι εδώ για τον τελικό της Κυριακής λόγω υποχρεώσεων, αλλά θα βρίσκεται εδώ ο γιος μου. Ας το φέρουμε σπίτι».

@protothema.gr 🏀 Γκιλφόιλ: Αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ την Ελλάδα, είμαι ενθουσιασμένη με τη νίκη #protothema #protothemasports #guilfoyle #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
