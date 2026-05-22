Άνδρας στην Κατερίνη κατήγγειλε ψευδώς ληστεία σε βάρος του
O άνδρας κατήγγειλε ότι δύο άγνωστοι δράστες τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου, του πήραν το ποσό των 26.000 ευρώ
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα, για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.
Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβάλει ο ίδιος, το βράδυ της 17ης Μαΐου 2026 δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τον περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Όπως είχε αναφέρει στους αστυνομικούς, οι δράστες τον τραυμάτισαν χρησιμοποιώντας ξύλινο αντικείμενο και, υπό την απειλή όπλου, του αφαίρεσαν το ποσό των 26.000 ευρώ.
Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η καταγγελία περί ληστείας ήταν ψευδής και ότι το περιστατικό δεν είχε συμβεί όπως περιγράφηκε από τον καταγγέλλοντα.
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
