Στο Καραμανδάνειο 14χρονη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Απόπειρα αυτοκτονίας Ανήλικη

Στο Καραμανδάνειο 14χρονη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Στο Καραμανδάνειο 14χρονη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια
Συναγερμός σήμανε στην Αχαΐα μετά από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας 14χρονης που έχει καταναλώσει χάπια σε χωριό της περιοχής, με τις αστυνομικές αρχές να κινητοποιούνται άμεσα μετά την ενημέρωση για το συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου είχε διακομιστεί η ανήλικη, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες του tempo24, η 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε χάπια ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

Η 14χρονη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης