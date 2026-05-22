Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Συγγνώμη ζήτησε τραπεζίτης που αποκάλεσε τους ανέργους από την τεχνητή νοημοσύνη «χαμηλότερης αξίας ανθρώπινο κεφάλαιο»
Συγγνώμη ζήτησε τραπεζίτης που αποκάλεσε τους ανέργους από την τεχνητή νοημοσύνη «χαμηλότερης αξίας ανθρώπινο κεφάλαιο»
Η κυνική αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλες πολυεθνικές της τεχνολογίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα προχωρούν σε μαζικές απολύσεις
Ο επικεφαλής της βρετανικής τράπεζας Standard Chartered ζήτησε συγγνώμη για μια δήλωσή του σχετικά με τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε συζήτηση για το πώς η αυτοματοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις στην τράπεζα, ο Μπιλ Γουίντερς δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περικοπή δαπανών, αλλά για «την αντικατάσταση, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ανθρώπινου κεφαλαίου χαμηλότερης αξίας με το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και το επενδυτικό κεφάλαιο που εισφέρουμε».
Αργότερα, αναφέρει το BBC, προσπάθησε να τοποθετήσει τις παρατηρήσεις του στο άλλο πλαίσιο και σε ανάρτησή του στο LinkedIn έγραφε ότι λυπάται για τη διατύπωσή του, η οποία «προκάλεσε αναστάτωση σε ορισμένους συναδέλφους».
Είπε ότι είναι αποφασισμένος να βοηθήσει το προσωπικό να «αντιμετωπίσει τον επιταχυνόμενο ρυθμό των αλλαγών».
Η κυνική αναφορά του Γουίντερς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλες πολυεθνικές προχωρούν σε μαζικές απολύσεις, με θύματα ακόμη και ανθρώπους υψηλής κατάρτισης.
Η Amazon, η Meta και η Microsoft, από τη μία πλευρά, όπως και μεγάλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα πέρυσι είχαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, τάση που συνεχίζεται και φέτος.
Η Standard Chartered, με έδρα τη Βρετανία, έχει περίπου 82.000 εργαζόμενους, τους περισσότερους σε παρασκηνιακούς ρόλους (back-office). Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η τράπεζα υπολογίζει ότι θα απολύσει το 15% του προσωπικού τους ή περίπου 7.800 ανθρώπους.
Σε συζήτηση για το πώς η αυτοματοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις στην τράπεζα, ο Μπιλ Γουίντερς δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περικοπή δαπανών, αλλά για «την αντικατάσταση, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ανθρώπινου κεφαλαίου χαμηλότερης αξίας με το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και το επενδυτικό κεφάλαιο που εισφέρουμε».
Αργότερα, αναφέρει το BBC, προσπάθησε να τοποθετήσει τις παρατηρήσεις του στο άλλο πλαίσιο και σε ανάρτησή του στο LinkedIn έγραφε ότι λυπάται για τη διατύπωσή του, η οποία «προκάλεσε αναστάτωση σε ορισμένους συναδέλφους».
Είπε ότι είναι αποφασισμένος να βοηθήσει το προσωπικό να «αντιμετωπίσει τον επιταχυνόμενο ρυθμό των αλλαγών».
Η κυνική αναφορά του Γουίντερς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλες πολυεθνικές προχωρούν σε μαζικές απολύσεις, με θύματα ακόμη και ανθρώπους υψηλής κατάρτισης.
Η Amazon, η Meta και η Microsoft, από τη μία πλευρά, όπως και μεγάλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα πέρυσι είχαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, τάση που συνεχίζεται και φέτος.
Η Standard Chartered, με έδρα τη Βρετανία, έχει περίπου 82.000 εργαζόμενους, τους περισσότερους σε παρασκηνιακούς ρόλους (back-office). Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η τράπεζα υπολογίζει ότι θα απολύσει το 15% του προσωπικού τους ή περίπου 7.800 ανθρώπους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα