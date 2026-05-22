Φουρνιέ στο protothema.gr: Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, είχαμε ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρ με σκορ 79-61 στον ημιτελικό για το Final Four της Αθήνας και προκρίθηκε για 10η φορά στην ιστορία του στον τελικό της Euroleague.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο Γάλλος σούπερσταρ των «ερυθρόλευκων», Εβάν Φουρνιέ, είπε: «ήταν υπέροχα, δώστε εύσημα και στους οπαδούς μας. Δεν είμαι σίγουρος τι να περιμένω την Κυριακή, αλλά υποθέτω θα είναι ακόμα περισσότεροι. Ήταν μία εξωπραγματική ατμόσφαιρα, πραγματικά ηλεκτρισμένη και γι'αυτό ξεκινήσαμε λίγο ασταθώς, προηγούμασταν στο σκορ λόγω της πολύ μεγάλης έντασης. Αλλά ξέρετε μας πίεσαν μας έδωσαν ευκαιρίες.
Υπήρχαν πολλά κλειδιά στην αναμέτρηση, παίκτες που βγήκαν μπροστά και έβαλαν σουτ, η άμυνά μας η φυσική μας κατάσταση. Είχαμε ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι συνολικά, παρόλο που είχαμε μερικά σκαμπανεβάσματα. Τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε.
«Η ομάδα έχει μία καλή νοοτροπία τώρα. Ελπίζω πως ο πόνος από τα προηγούμενα χρόνια θα μας βοηθήσει να συγκεντρωθούμε. Ξέρουμε ότι δεν τελειώνει ποτέ. Προσπαθούμε να το κάνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, κατοχή με κατοχή και έτσι φτάνεις στον τελικό στόχο», τόνισε ο Φουρνιέ.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Φουρνιέ:
