Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι ενώνουν τις δυνάμεις τους στο prequel του «Ocean’s Eleven»
Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι ενώνουν τις δυνάμεις τους στο prequel του «Ocean’s Eleven»
Οι δύο σταρ ετοιμάζονται να συνεργαστούν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του Λι Άιζακ Τσανγκ - Τα γυρίσματα ξεκινούν το 2026
Σε συζητήσεις με τη Warner Bros. βρίσκεται ο Μπράντλεϊ Κούπερ για να πρωταγωνιστήσει στο prequel της θρυλικής ταινίας «Ocean’s Eleven», δίπλα στη Μάργκοτ Ρόμπι, σύμφωνα με το Deadline. Οι δύο ηθοποιοί, που διατηρούν στενή φιλία εδώ και χρόνια, αναζητούσαν εδώ και καιρό την κατάλληλη ευκαιρία για να συνεργαστούν κινηματογραφικά και το νέο αυτό πρότζεκτ φαίνεται πως είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν.
Η ταινία, η οποία θα τοποθετείται χρονικά πριν τα γεγονότα της εμβληματικής σειράς «Ocean’s», αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο 2026. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Λι Άιζακ Τσανγκ (Minari), ο οποίος αντικαθιστά τον Τζέι Ρόουτς, ενώ το σενάριο υπογράφει η Κάρι Σόλομον, βασισμένο στους χαρακτήρες των Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ.
Η Μάργκοτ Ρόμπι θα έχει διπλό ρόλο στο πρότζεκτ, καθώς εκτός από πρωταγωνίστρια θα είναι και παραγωγός μέσω της εταιρείας της LuckyChap Entertainment, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχίες όπως το Barbie και το Saltburn.
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, που διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη Warner Bros., έχει ήδη στα σκαριά την πολυαναμενόμενη ταινία «Bullitt» με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ συνεχίζει να χτίζει τη δική του φιλμογραφία και πίσω από την κάμερα.
Μάλιστα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του σκηνοθετικό εγχείρημα «Is This Thing On?», που γυρίστηκε για λογαριασμό της Searchlight Pictures. Η ταινία, εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ, έχει πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ και Λόρα Ντέρν, ενώ ο ίδιος ο Κούπερ συμμετέχει με έναν μικρό ρόλο.
Το «Is This Thing On?» αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Κούπερ, μετά το «Maestro» (2023) και το «A Star Is Born» (2018).
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ταινία, η οποία θα τοποθετείται χρονικά πριν τα γεγονότα της εμβληματικής σειράς «Ocean’s», αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο 2026. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Λι Άιζακ Τσανγκ (Minari), ο οποίος αντικαθιστά τον Τζέι Ρόουτς, ενώ το σενάριο υπογράφει η Κάρι Σόλομον, βασισμένο στους χαρακτήρες των Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ.
#BradleyCooper is in talks to star in the “Ocean’s Eleven” prequel with #MargotRobbie.https://t.co/CaUPHJladU pic.twitter.com/vWID1N7qso— Variety (@Variety) October 9, 2025
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, που διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη Warner Bros., έχει ήδη στα σκαριά την πολυαναμενόμενη ταινία «Bullitt» με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ συνεχίζει να χτίζει τη δική του φιλμογραφία και πίσω από την κάμερα.
Μάλιστα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του σκηνοθετικό εγχείρημα «Is This Thing On?», που γυρίστηκε για λογαριασμό της Searchlight Pictures. Η ταινία, εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ, έχει πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ και Λόρα Ντέρν, ενώ ο ίδιος ο Κούπερ συμμετέχει με έναν μικρό ρόλο.
Το «Is This Thing On?» αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Κούπερ, μετά το «Maestro» (2023) και το «A Star Is Born» (2018).
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα