Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι ενώνουν τις δυνάμεις τους στο prequel του «Ocean’s Eleven»
Οι δύο σταρ ετοιμάζονται να συνεργαστούν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του Λι Άιζακ Τσανγκ - Τα γυρίσματα ξεκινούν το 2026

Πέννυ Λουπάκη
Σε συζητήσεις με τη Warner Bros. βρίσκεται ο Μπράντλεϊ Κούπερ για να πρωταγωνιστήσει στο prequel της θρυλικής ταινίας «Ocean’s Eleven», δίπλα στη Μάργκοτ Ρόμπι, σύμφωνα με το Deadline. Οι δύο ηθοποιοί, που διατηρούν στενή φιλία εδώ και χρόνια, αναζητούσαν εδώ και καιρό την κατάλληλη ευκαιρία για να συνεργαστούν κινηματογραφικά και το νέο αυτό πρότζεκτ φαίνεται πως είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν.

Η ταινία, η οποία θα τοποθετείται χρονικά πριν τα γεγονότα της εμβληματικής σειράς «Ocean’s», αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο 2026. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Λι Άιζακ Τσανγκ (Minari), ο οποίος αντικαθιστά τον Τζέι Ρόουτς, ενώ το σενάριο υπογράφει η Κάρι Σόλομον, βασισμένο στους χαρακτήρες των Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι θα έχει διπλό ρόλο στο πρότζεκτ, καθώς εκτός από πρωταγωνίστρια θα είναι και παραγωγός μέσω της εταιρείας της LuckyChap Entertainment, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχίες όπως το Barbie και το Saltburn.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, που διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη Warner Bros., έχει ήδη στα σκαριά την πολυαναμενόμενη ταινία «Bullitt» με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ συνεχίζει να χτίζει τη δική του φιλμογραφία και πίσω από την κάμερα.

Μάλιστα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του σκηνοθετικό εγχείρημα «Is This Thing On?», που γυρίστηκε για λογαριασμό της Searchlight Pictures. Η ταινία, εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ, έχει πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ και Λόρα Ντέρν, ενώ ο ίδιος ο Κούπερ συμμετέχει με έναν μικρό ρόλο.

Το «Is This Thing On?» αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Κούπερ, μετά το «Maestro» (2023) και το «A Star Is Born» (2018).

