Η Μάργκοτ Ρόμπι μίλησε για τα εφηβικά της χρόνια: «Ήμουν τόσο κακομαθημένη, νιώθω άσχημα για αυτό»
Η ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό με τη μητέρα της, όπου θα είχε φερθεί τελείως διαφορετικά αν είχε συμβεί σήμερα
Αν και συχνά περιγράφεται ως μία από τις πιο προσιτές και φιλικές σταρ του Χόλιγουντ, η Μάργκοτ Ρόμπι έχει παραδεχτεί ότι στα νεανικά της χρόνια δεν ήταν και η καλύτερη κόρη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η οποία ξαναήρθε στο προσκήνιο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie» αποκάλυψε πως ως έφηβη υπήρξε «κακομαθημένη», με αποτέλεσμα να θέσει κάποτε σε κίνδυνο τη μητέρα της, Σάρι Κέσλερ.
Η ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό το 2018, όταν βρέθηκε καλεσμένη στο «The Graham Norton Show». «Ήμουν τόσο κακομαθημένη και νιώθω πραγματικά άσχημα γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά. Η Μάργκοτ Ρόμπι περιέγραψε πως μεγάλωσε σε αγροτική περιοχή, όπου τα φίδια έμπαιναν συχνά στο σπίτι και συνήθιζαν να τα απομακρύνουν. Μια μέρα, ενώ ήταν απορροφημένη μπροστά στον υπολογιστή της, η μητέρα της την κάλεσε να τη βοηθήσει, αφού ένα μεγάλο φίδι είχε μπει στο σπίτι. Εκείνη απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Μαμά, είμαι πολύ απασχολημένη».
Όταν αργότερα κατέβηκε τις σκάλες, αντίκρισε τη μητέρα της να παλεύει με έναν μεγάλο πύθωνα που είχε τυλιχτεί γύρω από το χέρι και τον λαιμό της. Η Μάργκοτ Ρόμπι έσπευσε να τον ακινητοποιήσει πιάνοντάς τον από το σαγόνι και έτσι, τη βοήθησε να απελευθερωθεί. «Ένιωσα τόσο άσχημα», παραδέχτηκε.
Η Αυστραλή σταρ φρόντισε ωστόσο, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στη μητέρα της, αργότερα και να της ζητήσει με τον τρόπο της μια «συγγνώμη». Το 2014 εξόφλησε την υποθήκη του σπιτιού της μητέρας της ως δώρο γενεθλίων, κάτι που εκείνη χαρακτήρισε τότε ως «το καλύτερο δώρο που είχε ποτέ». Το 2019, η Μάργκοτ Ρόμπι προχώρησε και στην αγορά νέας κατοικίας για εκείνη.
Το παλιό οικογενειακό σπίτι, ένα κόκκινο τούβλινο ακίνητο που η Σάρι Κέσλερ είχε αποκτήσει το 2007 έναντι 488.000 δολαρίων, πωλήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 για 630.000 δολάρια, μόλις 22 ημέρες αφότου βγήκε στην αγορά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Margot Robbie reveals she was a 'bad daughter' in wild childhood story - before making a HUGE gesture to make it up to her mother https://t.co/kNwtBVyZAY— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025
