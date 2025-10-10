ΛΕΞ: Άλλαξε μέρα η συναυλία του στο Καυταντζόγλειο - Η νέα ημερομηνία
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διάθεση επιπλέον εισιτηρίων, με τιμή 15 ευρώ
Η πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη μετατίθεται για το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια εταιρεία παραγωγής. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας του αγωνιστικού προγράμματος του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συναυλία, αλλά και λόγω των δυσμενών καιρικών προβλέψεων για την αρχική ημερομηνία, 18 Οκτωβρίου.
Παρά την αλλαγή, το live θα πραγματοποιηθεί κανονικά στον ίδιο χώρο, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διάθεση επιπλέον εισιτηρίων, με τιμή 15 ευρώ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια, με τη διοργάνωση να ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει νέα φάση προπώλησης μετά την εξάντλησή τους. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων για όσους είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.
Η ανακοίνωση της εταιρείας ολοκληρώνεται με έκκληση προς το κοινό για υπομονή στην εξυπηρέτηση αιτημάτων, καθώς ο όγκος επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή. Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο advance@dynasty.gr (όχι DM στο Instagram).
Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία. Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού. Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά».
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
