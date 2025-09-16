Νικήτας Τσακίρογλου για το πρόβλημα υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη: Δεν έχει συνέλθει ακόμη, παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει
Τους προηγούμενους μήνες, ο ηθοποιός είχε αναφέρει το ότι η σύζυγός του διαγνώστηκε με αυτοάνοσο
Για την πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, δηλώνοντας πως η ηθοποιός δεν έχει συνέλθει ακόμη, ενώ μέσα από δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στην πίστη που έχει τόσο εκείνος, όσο και η σύζυγός του στον Θεό.
Πριν από λίγους μήνες, ο Νικήτας Τσακίρογλου είχε κάνει γνωστό ότι η ηθοποιός διαγνώστηκε με ένα αυτοάνοσο, χωρίς να προχωράει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποια εμπόδια, τα οποία όπως είπε ο ηθοποιός, θα ξεπεραστούν.
«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη. Πάει καλά και ευελπιστώ στον Θεό και στη δύναμη και την ενέργεια που έχει – το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο – ότι θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει. Στο σπίτι είναι πάντα και τη φροντίζουμε. Περνάει αυτή τη δυσκολία, θα γίνει καλά όμως, πιστεύουμε στον Θεό και οι δύο. Θα ξεπεραστούν τα εμπόδια, είναι δοκιμασίες που της στέλνει ο Θεός. Καλά είναι στην ψυχολογία της, έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι στο κρεβάτι, μετακινείται. Όλα καλά είναι, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, είναι πανελλήνιο το ενδιαφέρον για τη Χρυσούλα», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.
«Πηγαίνουμε καλά, έχουμε βρεθεί στον ίσιο δρόμο. Αισιοδοξώ ότι, με τη βοήθεια του Θεού και τη δική της δύναμη, την οποία την είχε και την έχει, ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και αυτό το αυτοάνοσο, που έπαθε η Χρυσούλα μας η Διαβάτη. Ο χρόνος μου είναι πολύτιμος, τον χρησιμοποιώ και βρίσκομαι πολύ κοντά στη Χρυσούλα, όχι από παρηγοριά, από χρέος, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί στις ημέρες μας η οικογενειακή κατηφόρα έχει αλλάξει τις σχέσεις των ανθρώπων», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Η Χρυσούλα Διαβάτη διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα, όπως γνωστοποίησε ο Νικήτας Τσακίρογλου. Η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί πριν από μερικούς μήνες και, μετά το εξιτήριο, συνέχιζε την αποκατάσταση στο σπίτι της. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας την Παρασκευή 30 Μαΐου στην εκπομπή «Το Πρωινό», υπογράμμισε πως η υγεία της παρουσίαζε βελτίωση. Όπως είχε πει, η παρουσία του δίπλα της δεν αποτελεί παρηγοριά αλλά καθήκον.
Η περιπέτεια της υγείας της
