Oasis: Ο κιθαρίστας Πολ Άρθερς ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη
Ο μουσικός αποσύρεται προσωρινά από την περιοδεία του συγκροτήματος για να υποβληθεί σε θεραπεία
Ο κιθαρίστας των Oasis, Πολ «Bonehead» Άρθερς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και θα απουσιάσει από το επόμενο σκέλος της περιοδείας του συγκροτήματος, προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία του.
Ο Άρθερς υπήρξε ιδρυτικό μέλος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος και συμμετείχε σε αυτό από το 1991 έως το 1999. Πέρυσι επέστρεψε στη σκηνή για την περιοδεία Live ‘25 Tour, που σηματοδότησε την επανένωση της μπάντας.
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο μουσικός έγραψε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου: «Στις αρχές της χρονιάς διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία. Τώρα, όμως, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για το επόμενο στάδιο της φροντίδας μου, οπότε θα απουσιάσω από τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος που θα χάσω αυτά τα live, αλλά νιώθω καλά και θα επιστρέψω έτοιμος για τη συνέχεια στην περιοδεία στη Νότια Αμερική. Περάστε υπέροχα όσοι θα παρευρεθείτε αυτόν τον μήνα και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο».
Ο 58χρονος κιθαρίστας είχε δώσει ξανά μάχη με την υγεία του το 2022, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στις αμυγδαλές. Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, είχε ανακοινώσει ότι οι εξετάσεις του ήταν καθαρές. «Έκανα πλήρη αξονική πριν από δέκα ημέρες και όλα είναι καθαρά, ο καρκίνος έφυγε», είχε σημειώσει τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για τη στήριξη: «Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα που μου στείλατε όλο αυτό το διάστημα — με βοηθήσατε περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε. Μπαίνω στη φάση της ανάρρωσης τώρα και θα σας δω όλους σύντομα».
Μετά την ανάρρωσή του, ο Άρθερς επέστρεψε δυναμικά στα μουσικά δρώμενα, συμμετέχοντας στις συναυλίες επανένωσης των Oasis σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.
Δείτε την ανάρτησή του
