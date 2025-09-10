Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Μαρίνας Σάττι

Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Η Μαρίνα Σάττι μεταφέρει το POP TOUR στην Ευρώπη - Οι σταθμοί της περιοδείας της
Η Μαρίνα Σάττι, η αγαπημένη pop καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή περιοδεία της σε μία εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας. Στο μουσικό της σύμπαν, η Μαρίνα Σάττι ενώνει balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: στη σκηνή, τσιφτετέλια συναντούν a cappella αρμονίες, οι γκάιντες μπλέκονται με 808s, και αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον. Από τις Βρυξέλλες μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο, η περιοδεία αποδεικνύει πως η μουσική που πατά στην παράδοση μπορεί να είναι ριζοσπαστική και οικουμενική.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://marinasatti.com/tour/
Ημερομηνίες ευρωπαϊκής περιοδείας
- • 13 Σεπτεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο @ La Madeleine
- • 14 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία @ Die Kantine
- • 15 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία @ Festsaal Kreuzberg
- • 16 Σεπτεμβρίου – Φρανκφούρτη, Γερμανία @ Zoom
- • 17 Σεπτεμβρίου – Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο @ Kulturfabrik
- • 20 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Gorilla
- • 21 Σεπτεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Mama Roux’s
- • 22 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο @ O2 Shepherd’s Bush Empire
Η ανάρτηση της Μαρίνας
