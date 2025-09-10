Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Μαρίνας Σάττι
Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Μαρίνας Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι μεταφέρει το POP TOUR στην Ευρώπη - Οι σταθμοί της περιοδείας της

Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Μαρίνας Σάττι
Η Μαρίνα Σάττι, η αγαπημένη pop καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή περιοδεία της σε μία εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας. Στο μουσικό της σύμπαν, η Μαρίνα Σάττι ενώνει balkan trap, urban pop, reggaeton και ελληνική πολυφωνία, δημιουργώντας έναν ήχο δικό της: στη σκηνή, τσιφτετέλια συναντούν a cappella αρμονίες, οι γκάιντες μπλέκονται με 808s, και αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον. Από τις Βρυξέλλες μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο, η περιοδεία αποδεικνύει πως η μουσική που πατά στην παράδοση μπορεί να είναι ριζοσπαστική και οικουμενική.

Ημερομηνίες ευρωπαϊκής περιοδείας


Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Μαρίνας Σάττι

  • • 13 Σεπτεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο @ La Madeleine
  • • 14 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία @ Die Kantine
  • • 15 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία @ Festsaal Kreuzberg
  • • 16 Σεπτεμβρίου – Φρανκφούρτη, Γερμανία @ Zoom
  • • 17 Σεπτεμβρίου – Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο @ Kulturfabrik
  • • 20 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Gorilla
  • • 21 Σεπτεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Mama Roux’s
  • • 22 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο @ O2 Shepherd’s Bush Empire

Η ανάρτηση της Μαρίνας 




Περισσότερες Πληροφορίες: https://marinasatti.com/tour/
