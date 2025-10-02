Η αγκαλιά του Φοίβου Δεληβοριά και του Γιώργου Μαζωνάκη πριν ξεκινήσουν το live στο Θέατρο Άλσος - Δείτε το βίντεο

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην παράσταση του τραγουδοποιού «Ταράτσα του Φοίβου»
Στη σκηνή βρέθηκαν μαζί ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου. Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος του τραγουδοποιού στην παράσταση «Ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος, με τους δύο καλλιτέχνες να αγκαλιάζονται προτού ξεκινήσουν την εμφάνισή τους.
Πριν υποδεχτεί στη σκηνή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Φοίβος Δεληβοριάς τόνισε ότι το καλοκαίρι πολλοί ασχολήθηκαν με τον τραγουδιστή για τους λάθους λόγους και όχι για το ταλέντο του, υπονοώντας τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.
«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι. Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα ΄΄Φίλε, η ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά. Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ''Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις», είπε χαρακτηριστικά.
