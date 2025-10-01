Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ κατέθεσαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Ray J
Η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ κατέθεσαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Ray J
Ο 44χρονος τραγουδιστής υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες αποτελούν στόχο ομοσπονδιακής έρευνας για εκβιασμό
Σε νομικές ενέργειες κατά του Ray J προχώρησαν η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ, καταθέτοντας αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά τους ισχυρισμούς του ότι αποτελούν στόχο ομοσπονδιακής έρευνας για εκβιασμό.
Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε μια πολυετή εκστρατεία του Ray J εναντίον τους. Στην αγωγή που κατέθεσε ο δικηγόρος τους, Άλεξ Σπίρο, σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής είναι «ανίκανος να αποδεχθεί το τέλος της σύντομης σχέσης του με την κ. Καρντάσιαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια». Τονίζουν επίσης ότι έχει επανειλημμένα εκμεταλλευτεί τη φήμη τους για προσωπικό όφελος.
Η αγωγή αναφέρεται συγκεκριμένα στο ντοκιμαντέρ του TMZ στο Tubi, «United States vs. Sean Combs», όπου ο Ray J δήλωσε πως θα έπρεπε να απαγγελθούν κατηγορίες βάσει του RICO (ομοσπονδιακού νόμου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος) κατά των Καρντάσιαν. «Αν μου έλεγες ότι οι Καρντάσιαν κατηγορούνται για εκβιασμό, ίσως να το πίστευα», είχε πει χαρακτηριστικά.
Αυτή η δήλωση στο ντοκιμαντέρ «σχεδιάστηκε για να φυτέψει τον σπόρο», σύμφωνα με την Κιμ Καρντάσια και την Κρις Τζένερ, αλλά υποστηρίζουν ότι κλιμάκωσε την κατάσταση στις 24 Σεπτεμβρίου, σε ζωντανή μετάδοση με την Chrisean Rock, όπου ο Ray J δήλωσε ψευδώς ότι οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα για τις Καρντάσιαν. «Έρχονται οι ομοσπονδιακές αρχές, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό. Είναι χειρότερο κι από τον Diddy», είχε ισχυριστεί.
Η Καρντάσιαν και η Τζένερ αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ray J λέει ψέματα για διάσημα πρόσωπα. Πριν από μερικούς μήνες είχε υποστηρίξει ότι είχε σχέση με τη Sexyy Red.
Εκείνη μετά τα σχόλια που ακολούθησαν μοιράστηκε screenshot της συνομιλίας τους, στην οποία ο Ray J έγραφε, μεταξύ άλλων: «Ξέρεις ότι αστειεύομαι, πάντα τρολάρω και ξέρεις ότι σε αγαπώ. Συγγνώμη αν θύμωσες μαζί μου». Της υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα επανορθώσει με δημόσια συγγνώμη μπροστά στις κάμερες, κάτι που έκανε λίγο αργότερα.
Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις του 44χρονου τραγουδιστή εναντίον τους έχουν προκαλέσει «σοβαρή ζημιά στην προσωπική και επαγγελματική τους φήμη».
Ο Σπίρο είπε στο TMZ: «Η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχουν καταθέσει ποτέ ξανά αγωγή για δυσφήμιση, αλλά αυτή η ψευδής και σοβαρή κατηγορία δεν τους άφησε καμία επιλογή».
Η αγωγή ζητά αδιευκρίνιστες αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ποινικές κυρώσεις.
#EXCLUSIVE 🚨 Kim Kardashian & Kris Jenner sue Ray J for defamation. https://t.co/7CkGfHs9k6 pic.twitter.com/XvOXKweXHJ— TMZ (@TMZ) October 1, 2025
