Μπέσσυ Μάλφα: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια του θεάτρου - Δείτε το βίντεο

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Μπέσσυ Μάλφα στα παρασκήνια του θεάτρου με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η ηθοποιός έκλεισε τα 59 της χρόνια και το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, οι συνάδελφοί της από τη θεατρική παράσταση «Τα πήρες όλα κι έφυγες», που παίζεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Παλλάς την περίμεναν με μία τούρτα έξω από καμαρίνι της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του θεάτρου στο Instagram, η Μπέσσυ Μάλφα ενθουσιάστηκε με την κίνηση των συνεργατών της. «Είχαμε γενέθλια στη Θεσσαλονίκη εχθές. Χρόνια πολλά Μπέσσυ Μάλφα» αναγράφεται στο Instagram story που δημοσιεύτηκε.

Δείτε το βίντεο

Η έκπληξη των συναδέλφων της Μπέσσυ Μάλφα για τα γενέθλιά της

