Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: Είχε κάποια προβλήματα που ξεπερνιούνται
Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου, ανέφερε η ηθοποιός
Πρόσφατα, ο σύντροφος της Μαρίας Ιωαννίδου διαγνώστηκε με καρκίνο, με την ηθοποιό να δηλώνει πως είχε κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία όμως ξεπερνιούνται.
Η Μαρία Ιωαννίδου παραδέχτηκε πως πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της, ενώ αναγνώρισε ότι μεγαλώνοντας τα προβλήματα γίνονται πιο έντονα. Μιλώντας στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, εξήγησε πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι κυρίως οικογενειακές.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε αναφέρει ότι ο σύντροφός της, Δημήτρης Κρητικός διαγνώστηκε με καρκίνο. Αυτή τη φορά σχολίασε, ότι ο σύντροφός της θέλει να βρίσκεται συνεχώς κοντά της, καθώς όπως είπε η Μαρία Ιωαννίδου το πρόβλημα είναι σοβαρό, αλλά θα το λυθεί.
«Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο. Μεγαλώνω και δεν μου αρέσει και όταν έχεις προβλήματα, για έναν μεγαλύτερο άνθρωπο γίνονται σκληρότερα. Τα προβλήματα είναι κυρίως οικογενειακά. Ο Δημήτρης είχε κάποια προβλήματα υγείας που ξεπερνιούνται. Θέλει να είμαστε μαζί αγκαλιασμένοι, πιασμένοι χέρι χέρι γιατί είναι χοντρό το πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αυτή την περίοδο είμαι μέσα στο πρόβλημα και θέλω να βγω έξω» ανέφερε η ηθοποιός.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη σχέση τους, η οποία βασίζεται σε αφοσίωση και βαθιά εκτίμηση: «Αγαπώ στον σύντροφό μου την αφοσίωσή του, μου δίνεται πάρα πολύ. Με προσέχει, με φροντίζει, με θαυμάζει. Το μόνο που κολλήσαμε κάποια στιγμή είναι ότι ήθελε να με παντρευτεί και εγώ γάμους άλλους δεν θέλω. Σειληνός και Γερμανός, δύο γάμοι, τέρμα. Στις δύσκολες στιγμές εγώ είμαι το στήριγμα. Είμαι αρκετά μεγάλη αλλά θα συνεχίσω, δεν θα τα παρατήσω, μέχρι τα 100».
Πριν από λίγες ημέρες, η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» λέγοντας για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Είχε καρκίνο. Ναι, πέρασε. Έκανε τις θεραπείες του, συμπεριλαμβανομένων και των χημειοθεραπειών, και χρειάστηκαν κάποιες επαναλήψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν όμως σκληρό γιατί ήταν ξαφνικό, δεν είχε προηγούμενα, δεν είχε πόνους, τίποτα που να τον προειδοποιεί. Εγώ όταν πέρασα τον καρκίνο είχα τρομερούς πόνους και ξημερωνόμουν στον καναπέ, στο σαλόνι. Εκείνος δεν είχε κάτι τέτοιο, οπότε ήταν σοκ. Περάσαμε μια πολύ κακή περίοδο».
