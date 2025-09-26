Στα χρυσά η Μαρίνα Σταυράκη - Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο Ηρώδειο
Έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ανδρομάχη»
Μία ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε η Μαρίνα Σταυράκη στο Ηρώδειο, όπου παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ανδρομάχη». Η ίδια τράβηξε τα βλέμματα με το στιλ της, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η Μαρίνα Σταυράκη ποζάρει με ένα χρυσό, εφαρμοστό φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε πανοπλία, το οποίο συνδύασε με μία μεγάλη χρυσή τσάντα και σκουλαρίκια στις ίδιες αποχρώσεις.
Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, η ίδια θέλησε να μοιραστεί τη συγκίνησή της για την παράσταση, γράφοντας: «Η φωνή της Ανδρομάχης διαπερνά το χρόνο, θυμίζοντας ότι η ψυχή μπορεί να νικήσει ακόμη και τη βία της ιστορίας!!».
