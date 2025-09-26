Ιωάννης Απέργης για τη γέννηση του τρίτου του παιδιού: «Δεν το προγραμματίσαμε, ήρθε»
Ιωάννης Απέργης για τη γέννηση του τρίτου του παιδιού: «Δεν το προγραμματίσαμε, ήρθε»
Ο ηθοποιός έγινε ξανά πατέρας πριν λίγες ημέρες
Το τρίτο του παιδί με τη σύζυγό του υποδέχτηκε στον κόσμο πριν λίγες μέρες ο Ιωάννης Απέργης. Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησής του.
Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά του με το νεογέννητο γιο του και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή του. «Το τρίτο μου παιδί είναι 9 ημερών. Ο τρίτος γιος. Δεν το προγραμματίσαμε, ήρθε. Είναι πολύ ωραίο. Οι άλλοι δύο γιοι μου μεγάλωσαν στον αυτόματο. Ο πρώτος μου γιος είναι 4,5 ετών, ο δεύτερος 2 ετών. Υπάρχουν ώρες που λες “θέλω κάπου να κάτσω”. Είμαστε πολύ τυχεροί στο θέμα του ύπνου. Τη δεύτερη ημέρα, το μωρό κοιμήθηκε 3,5 ώρες και ήρθε η νοσοκόμα και μας είπε ότι πρέπει να το ξυπνάμε ανά 2 ώρες για να πίνει γάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πώς βιώνουν τα μεγαλύτερα παιδιά την άφιξη του μωρού, τονίζοντας ότι, όπως συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, υπάρχουν στιγμές που ζητούν περισσότερη προσοχή από τη μητέρα τους. «Είναι κάποιες ημέρες που ο μεσαίος φεύγει από το δωμάτιό του και ζητάει τη μαμά του. Έρχεται στο κρεβάτι μας. Δηλαδή κάτι παθαίνουν… Εγώ κοιμάμαι με τον μεγάλο μου γιο σε άλλο κρεβάτι», είπε.
Ο Ιωάννης Απέργης παντρεύτηκε το 2020 με τη σύζυγό του, Κατερίνα Νικοδήμα και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες σειρές, όπως «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» και «Αυτή η νύχτα μένει».
Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά του με το νεογέννητο γιο του και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή του. «Το τρίτο μου παιδί είναι 9 ημερών. Ο τρίτος γιος. Δεν το προγραμματίσαμε, ήρθε. Είναι πολύ ωραίο. Οι άλλοι δύο γιοι μου μεγάλωσαν στον αυτόματο. Ο πρώτος μου γιος είναι 4,5 ετών, ο δεύτερος 2 ετών. Υπάρχουν ώρες που λες “θέλω κάπου να κάτσω”. Είμαστε πολύ τυχεροί στο θέμα του ύπνου. Τη δεύτερη ημέρα, το μωρό κοιμήθηκε 3,5 ώρες και ήρθε η νοσοκόμα και μας είπε ότι πρέπει να το ξυπνάμε ανά 2 ώρες για να πίνει γάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πώς βιώνουν τα μεγαλύτερα παιδιά την άφιξη του μωρού, τονίζοντας ότι, όπως συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, υπάρχουν στιγμές που ζητούν περισσότερη προσοχή από τη μητέρα τους. «Είναι κάποιες ημέρες που ο μεσαίος φεύγει από το δωμάτιό του και ζητάει τη μαμά του. Έρχεται στο κρεβάτι μας. Δηλαδή κάτι παθαίνουν… Εγώ κοιμάμαι με τον μεγάλο μου γιο σε άλλο κρεβάτι», είπε.
Ο Ιωάννης Απέργης παντρεύτηκε το 2020 με τη σύζυγό του, Κατερίνα Νικοδήμα και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες σειρές, όπως «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» και «Αυτή η νύχτα μένει».
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα