Ο Τζάστιν Θερού προστίθεται στο καστ της μίνι σειράς «Wild Things»
Η σειρά θα εστιάζει στο δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried και Roy - Θα πρωταγωνιστούν οι Τζουντ Λο και Άντριου Γκάρφιλντ
Ο Τζάστιν Θερού προστίθεται στο καστ της επερχόμενης μίνι σειράς του Apple TV+, «Wild Things», η οποία θα επικεντρωθεί στο διάσημο δίδυμο ταχυδακτυλουργών, Siegfried και Roy.
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα αναλάβουν ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ. Η φιλόδοξη παραγωγή φέρει την υπογραφή του Τζον Χόφμαν, δημιουργού και showrunner του «Only Murders In the Building».
Βασισμένη στο ομώνυμο Apple Original Podcast, η σειρά θα ξετυλίξει τη συναρπαστική ιστορία δύο εκ των κορυφαίων showman-μάγων, οι οποίοι έχοντας στο πλευρό τους λευκές τίγρεις, φιλοδοξούσαν να μετατρέψουν την πρωτεύουσα του τζόγου, το Λας Βέγκας, σε έναν οικογενειακό προορισμό.
Το δίδυμο ώθησε την αιώνια μάχη ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και την πραγματικότητα στα άκρα, τόσο επί σκηνής όσο και στις ζωές τους μέχρι που μια τραγωδία ρίχνει φως σε ένα μυστήριο που κρυβόταν πίσω από την τελευταία, μοιραία τους παράσταση στο Λας Βέγκας.
Ο Τζουντ Λο θα υποδυθεί τον Ζίγκφριντ Φίσμπαχερ, ο Άντριου Γκάρφιλντ τον Ρόι Χορν, ενώ ο Τζάστιν Θερού θα ενσαρκώσει τον δισεκατομμυριούχο Στιβ Γουιν, ο οποίος υπέγραψε μια πενταετή συμφωνία αξίας 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων με το διάσημο δίδυμο για να εμφανιστούν στο ξενοδοχείο του, το Mirage.
Η σειρά, παράγεται από την Imagine Entertainment, τον εκτελεστικό παραγωγό Μπράιαν Γκρέιζερ, τον Ματ Σάκμαν, ο οποίος θα σκηνοθετήσει το πιλοτικό επεισόδιο και τους δύο πρωταγωνιστές Λο και Γκάρφιλντ. Ο Χόφμαν που έχει τον ρόλο του showrunner, θα έχει επίσης χρέη εκτελεστικού παραγωγού και σκηνοθέτη.
Justin Theroux To Play Steve Wynn In Apple's Siegfried & Roy Limited Series 'Wild Things' https://t.co/AF4t4TxyuZ— Deadline (@DEADLINE) September 18, 2025
