Στην Κέρκυρα η Αμάντα Χόλντεν - Οι πόζες με μπικίνι στην πισίνα
Η παρουσιάστρια βρέθηκε στην Ελλάδα για τις ανάγκες της εκπομπής που παρουσιάζει στο BBC
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα βρέθηκε η Αμάντα Χόλντεν για τις ανάγκες της εκπομπής «Amanda & Alan's Italian Job» του BBC που παρουσιάζει μαζί με τον Άλαν Καρ. Οι δυο τους ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες και ανακαινίζουν σπίτια, τα οποία στη συνέχεια τίθενται προς πώληση, με τα έσοδα να δίνονται σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί η 54χρονη παρουσιάστρια πέρασε μερικές στιγμές χαλάρωσης, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, η Χόλντεν φαίνεται να κάνει ηλιοθεραπεία σε μια ξαπλώστρα δίπλα σε μια πισίνα, φορώντας ένα πράσινο μπικίνι και κρατώντας ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, και να απολαμβάνει τις βουτιές της.
