Intervision: Η ελληνικής καταγωγής Βασιλική Καραγιώργου θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην ρωσική Eurovision - Βίντεο

Η Vassy είναι υποστηρικτής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς είναι πρέσβειρα της καμπάνιας NOH8 , μιας οργάνωσης που προωθεί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.Ο διαγωνισμός Intervision αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζεται ως ένας «αποπολιτικοποιημένος» εορτασμό της μουσικής. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διόρισε ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου στο διοικητικό συμβούλιο και την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνιτσένκο και τον υπεύθυνο εσωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο, ο οποίος θα ηγείται του εποπτικού συμβουλίου.Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο διευθυντής του Τμήματος Πολυμερούς Ανθρωπιστικής Συνεργασίας και Πολιτιστικών Σχέσεων του ρωσικού ΥΠΕΞ, Αλεξάντερ Αλίμοφ, δήλωσε: «Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 23 χώρες η Κούβα, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η Δημοκρατία της Ινδίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν, το Κράτος του Κατάρ, η Δημοκρατία της Κένυας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Δημοκρατία της Κολομβίας, η Δημοκρατία της Κούβας, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Δημοκρατία της Σερβίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας και η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής».