Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - «Είμαι περήφανη για εσένα μαμά»
Η σχεδιάστρια και κόρη της τραγουδίστριας δεν κατάφερε να βρεθεί στη συναυλία, καθώς ζει και εργάζεται στην Αμερική
Με ένα δημόσιο μήνυμα εξέφρασε η Σοφία Καρβέλα τη στήριξή της στη μητέρα της, Άννα Βίσση για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο.
Η καλλιτέχνιδα πραγματοποίησε μια μοναδική εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου τραγουδώντας μπροστά σε 60.000 θεατές, που βρέθηκαν στο στάδιο για να απολαύσουν τις ερμηνείες της. Από τη συναυλία απουσίαζε η κόρη της, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται, δεν της επέτρεψαν να ταξιδέψει στην Ελλάδα.
Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε η σχεδιάστρια στα social media, έκανε γνωστό ότι παρακολούθησε τη μητέρα της στη σκηνή, μέσω βιντεοκλήσης που έκανε με κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στο κοινό. Στη συνέχεια, η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram δηλώνοντας πόσο περήφανη είναι για εκείνη.
«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο. Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» έγραψε η σχεδιάστρια.
Από τη μεγάλη συναυλία δεν έλειπε ο πατέρας της Σοφίας Καρβέλα, Νίκος, ο οποίος ανέβηκε και εκείνος στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με την Άννα Βίσση παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Άννα Βίσση φάνηκε να απολαμβάνει τη συνύπαρξή τους στη σκηνή. Η ίδια μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας στον Νίκο Καρβέλα «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «σ' αγαπάω», πριν τον αγκαλιάσει και τον φιλήσει για να συνεχίσει το πρόγραμμά της.
Η εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα στη σκηνή
