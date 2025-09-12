Η Χίλαρι Νταφ ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική μετά από δέκα χρόνια
GALA
Χίλαρι Νταφ Μουσική

Η Χίλαρι Νταφ ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική μετά από δέκα χρόνια

H ηθοποιός και ποπ σταρ κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ «Breathe In. Breathe Out» το 2015

Η Χίλαρι Νταφ ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική μετά από δέκα χρόνια
Ελένη Μήτση
Την επιστροφή της μετά από δέκα χρόνια στα μουσικά δρώμενα ανακοίνωσε η Χίλαρι Νταφ.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός και ποπ σταρ έκανε γνωστό ότι υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία Atlantic Records και πως έχει νέα μουσικά σχέδια, μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «Breathe In. Breathe Out» το 2015.

Σε δελτίο τύπου αποκαλύφθηκε, ότι η Νταφ υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία και πως παράλληλα ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ. Η σειρά, που θα σκηνοθετηθεί και θα εκτελεστεί από τον Σαμ Ρέντς «θα καταγράφει την πολυαναμενόμενη μουσική επιστροφή της Νταφ και το προσωπικό της ταξίδι, προσφέροντας μια αδιαμεσολάβητη εικόνα στον κόσμο της Χίλαρι».

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, οι θαυμαστές της Νταφ «θα συμμετέχουν στην πορεία της, καθώς συνδυάζει την ανατροφή μιας οικογένειας, την ηχογράφηση νέας μουσικής, τις πρόβες για ζωντανές εμφανίσεις και την προετοιμασία για την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή μετά από μια δεκαετία». Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις, παραστάσεις και βίντεο από το προσωπικό της αρχείο.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, η Νταφ προχώρησε και σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: «Νέα μουσική ή κάτι τέτοιο ».

Δείτε την ανάρτησή της


Κλείσιμο
Η Χίλαρι Νταφ ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική μετά από δέκα χρόνια
Η Χίλαρι Νταφ ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική μετά από δέκα χρόνια

Στην πρώτη φωτογραφία που κοινοποίησε η καλλιτέχνιδα, φαίνεται να χαμογελά, ενώ είναι καθισμένη στην καρέκλα ενός στούντιο. Στην τρίτη εικόνα που μοιράστηκε, πόζαρε αγκαλιά με τον σύζυγό της, Ματ Κόμα, καθώς εκείνος έπαιζε πιάνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico

Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ελένη Μήτση

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης