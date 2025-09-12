Η Χίλαρι Νταφ ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική μετά από δέκα χρόνια
H ηθοποιός και ποπ σταρ κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ «Breathe In. Breathe Out» το 2015
Την επιστροφή της μετά από δέκα χρόνια στα μουσικά δρώμενα ανακοίνωσε η Χίλαρι Νταφ.
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός και ποπ σταρ έκανε γνωστό ότι υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία Atlantic Records και πως έχει νέα μουσικά σχέδια, μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «Breathe In. Breathe Out» το 2015.
Σε δελτίο τύπου αποκαλύφθηκε, ότι η Νταφ υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία και πως παράλληλα ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ. Η σειρά, που θα σκηνοθετηθεί και θα εκτελεστεί από τον Σαμ Ρέντς «θα καταγράφει την πολυαναμενόμενη μουσική επιστροφή της Νταφ και το προσωπικό της ταξίδι, προσφέροντας μια αδιαμεσολάβητη εικόνα στον κόσμο της Χίλαρι».
Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, οι θαυμαστές της Νταφ «θα συμμετέχουν στην πορεία της, καθώς συνδυάζει την ανατροφή μιας οικογένειας, την ηχογράφηση νέας μουσικής, τις πρόβες για ζωντανές εμφανίσεις και την προετοιμασία για την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή μετά από μια δεκαετία». Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις, παραστάσεις και βίντεο από το προσωπικό της αρχείο.
Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, η Νταφ προχώρησε και σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: «Νέα μουσική ή κάτι τέτοιο ».
Δείτε την ανάρτησή της
Στην πρώτη φωτογραφία που κοινοποίησε η καλλιτέχνιδα, φαίνεται να χαμογελά, ενώ είναι καθισμένη στην καρέκλα ενός στούντιο. Στην τρίτη εικόνα που μοιράστηκε, πόζαρε αγκαλιά με τον σύζυγό της, Ματ Κόμα, καθώς εκείνος έπαιζε πιάνο.
Hilary Duff Announces Return to Music After 10 Years, Teases New Docuseries Because That's What Dreams Are Made of https://t.co/RSCKlKScAz— People (@people) September 9, 2025
