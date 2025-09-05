Με την υπογραφή του Τιμ Μπάρτον το νέο βιντεοκλίπ της Lady Gaga
Μετά τη συνεργασία τους στη σειρά «Wednesday», η διάσημη τραγουδίστρια και ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους
Μετά τη συνεργασία τους στο «Wednesday», η Lady Gaga και ο Τιμ Μπάρτον ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους. Αυτή τη φορά, οι δυο τους συνεργάστηκαν στο βιντεοκλίπ του νέου τραγουδιού της 39χρονης σταρ, με τον υποψήφιο για Όσκαρ δημιουργό να υπογράφει τη σκηνοθεσία.
Το βιντεοκλίπ του κομματιού «The Dead Dance» κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το δεύτερο μέρος της δημοφιλούς σειράς του Netflix, όπου η διάσημη τραγουδίστρια κάνει μια guest εμφάνιση.
Στα πρώτα πλάνα, η Lady Gaga φαίνεται να στέκεται σε έναν τοίχο γεμάτο με κούκλες, πριν ξεκινήσει έναν «χορό νεκρών» που θα τις «ξυπνήσει». Στη συνέχεια, συνοδεύεται από χορευτές με μάσκες, ενώ η ημέρα μετατρέπεται σε νύχτα και οι κούκλες κουνάνε τα κεφάλια τους στον ρυθμό. Ασπρόμαυρα πλάνα εναλλάσσονται με εκρήξεις έντονου χρώματος, συνδυάζοντας το απόκοσμο σκηνικό με την εκρηκτική παρουσία της.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «The Dead Dance»
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Ίσλα δε λας Μούνιεκας (Το νησί με τις κούκλες) στο Μεξικό, έναν τόπο διάσημο για τις εκατοντάδες κούκλες που κρέμονται στα δέντρα.
Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι, η Lady Gaga είχε εξηγήσει: «Η έμπνευση για το The Dead Dance ήταν ένας χωρισμός, και αφορούσε όλο αυτό το συναίσθημα που καμιά φορά νιώθουμε όταν τελειώνει κάτι. Το πώς το τέλος μιας σχέσης μπορεί να σκοτώσει την ικανότητά μας να νιώθουμε ελπίδα για την αγάπη. Έχει από κάτω έναν πολύ ωραίο, funky ρυθμό. Και τότε το τραγούδι παύει να αφορά μόνο τη σχέση· γίνεται για το πώς διασκεδάζεις με τους φίλους σου όταν έχεις περάσει κάτι δύσκολο και σπουδαίο».
