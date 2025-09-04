Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παντρευτούν στο Ρόουντ Άιλαντ
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παντρευτούν στο Ρόουντ Άιλαντ
Το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας την επόμενη χρονιά
Στο Ρόουντ Άιλαντ ενδέχεται να παντρευτούν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι. Όπως αποκάλυψε άτομο από το περιβάλλον τους στην PageSix, το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας την επόμενη χρονιά.
Αν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι δεν βιάζονται να παντρευτούν, ο φίλος τους σημείωσε: «Θα παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ. Εκείνη βιάζεται να κάνει παιδιά».
Ένας γάμος τόσο υψηλού προφίλ μπορεί να προκαλέσει παράπονα από τους ντόπιους, ωστόσο ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, στηρίζει το ζευγάρι να επιλέξει την πολιτεία του για την τελετή. «Το Ρόουντ Άιλαντ έχει μερικούς από τους καλύτερους χώρους γάμου στον κόσμο, απλώς λέω», δήλωσε ο ΜακΚι σε επανεμφάνιση της ανακοίνωσης του γάμου του ζευγαριού στα social media την προηγούμενη εβδομάδα.
Η κατοικία της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοχή Watch Hill της πόλης Westerly βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανακαίνιση, σύμφωνα την Providence Journal. Η ίδια αγόρασε το σπίτι το 2013 για 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και 5,23 στρέμματα με κήπους και πισίνα. Η κατοικία έγινε διάσημη για τα λαμπερά πάρτι της Τέιλορ Σουίφτ την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Δεν έχει γίνει σαφές αν ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι της Σουίφτ ή σε κάποιον άλλο χώρο της περιοχής. Όπως είχε αποκαλύψει προηγουμένως το Page Six, το ζευγάρι σχεδιάζει μια «ιδιωτική» τελετή με την οικογένεια και τους κοντινούς του φίλους. «Θα είναι πιο χαλαρό από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι», ανέφερε η πηγή.
Η νικήτρια Grammy και ο πρωταθλητής του Super Bowl ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου με μια σειρά φωτογραφιών στον κήπο του Κέλσι, συνοδευόμενες από τη λεζάντα: «Η καθηγήτρια αγγλικών σου και ο γυμναστής σου παντρεύονται».
Φωτογραφία άρθρου: GETTY IMAGES
Taylor Swift and Travis Kelce plan to tie the knot in Rhode Island https://t.co/v2c59kX28e— Breaking News (@jooilong) September 4, 2025
