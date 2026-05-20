ΔΕΗ: Μεγάλο διεθνές επενδυτικό σήμα στην ΑΜΚ των 4,25 δισ. – Στα 11,5 δισ. η αξία του Ομίλου

Data centers και τεχνητή νοημοσύνη στο νέο μοντέλο ανάπτυξης

Το νέο business plan προβλέπει EBITDA 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα υπερτριπλασιαστούν, προσεγγίζοντας το 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει σημαντική ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής, ενώ στόχος είναι η διατήρηση του δείκτη μόχλευσης κάτω από το 3,5x.Πέρα από την ενέργεια, η ΔΕΗ επενδύει δυναμικά και σε τεχνολογικές υποδομές υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντάσσοντας στο στρατηγικό της σχέδιο τηνΚεντρικό project αποτελεί η δημιουργία Mega Data Center ισχύος 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW, εφόσον υπάρξουν δεσμεύσεις από hyperscalers. Πρόκειται για επένδυση ευρωπαϊκής εμβέλειας, που μπορεί να μετατρέψει τη ΔΕΗ σε σημαντικό παίκτη στις ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τις cloud υπηρεσίες και την αυξημένη ψηφιακή ζήτηση.Η παροχή ενέργειας στο data center θα γίνεται εκτός συστήματος (behind-the-meter), χωρίς επιβάρυνση του εθνικού ενεργειακού δικτύου, ενώ το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση συμφωνίας με στρατηγικό τεχνολογικό εταίρο.