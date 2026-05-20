ΔΕΗ: Μεγάλο διεθνές επενδυτικό σήμα στην ΑΜΚ των 4,25 δισ. – Στα 11,5 δισ. η αξία του Ομίλου
Η συμμετοχή περίπου 2,5 δισ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και την CVC ισχυρός πυλώνας στήριξης της αύξησης -Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ και την ενίσχυση της θέσης της στο ελληνικό χρηματιστήριο και την διεθνή αγορά
Με μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην ελληνική αγορά, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την ΑΜΚ, αντλώντας 4,25 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τον Όμιλο και το νέο αναπτυξιακό του σχέδιο.
Το βιβλίο προσφορών κάλυψε το ζητούμενο ποσό μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά του, ενώ στο κλείσιμο της διαδικασίας οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη περίπου 4,5 φορές σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ. Αν αφαιρεθούν οι δεσμευμένες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και της CVC, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, η υπερκάλυψη στην αγορά εκτιμάται ότι προσέγγισε τις 10 φορές, στοιχείο που αναδεικνύει την ένταση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής κατά την ανακοίνωση της ΑΜΚ, κάτι που θεωρείται σαφής ένδειξη ισχυρής ζήτησης και εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε και τη διάθεση έως 13,4 εκατ. ιδίων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, επίσης στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά τίτλο, ώστε να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε στο βιβλίο προσφορών. Από την κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα αντληθούν επιπλέον περίπου 250 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος κεφαλαίων κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ.
Μεγάλο μέρος της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων και χαρτοφυλακίων όπως BlackRock, Capital, Vanguard, Wellington, Pictet, Norges, DWS, Covalis, καθώς και επενδυτικών κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή. Η ισχυρή διεθνής διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τη ΔΕΗ αλλά και προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Καθοριστική για την επιτυχία της διαδικασίας ήταν η συμμετοχή των cornerstone επενδυτών. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετείχε με περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η Aeolus Holdings, εταιρεία συνδεδεμένη με κεφάλαια που συμβουλεύει η CVC, τοποθετήθηκε με περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκε πρόσθετη ζήτηση από μεγάλους διεθνείς επενδυτές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και κρατικά επενδυτικά ταμεία, γεγονός που ενίσχυσε τη συνολική επιτυχία της συναλλαγής.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 11,5 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας τον Όμιλο στις ισχυρότερες εισηγμένες του Euronext Athens. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη θεαματική μεταβολή της εταιρείας, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2019 η κεφαλαιοποίησή της βρισκόταν μόλις στα 390 εκατ. ευρώ.
Βασικός στόχος είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου στα 24,3 GW έως το 2030, από 12,4 GW το 2025. Το επενδυτικό πλάνο δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση, στις μονάδες ευέλικτης παραγωγής και στις ενεργειακές διασυνδέσεις.
Στην Ελλάδα, προβλέπεται προσθήκη περίπου 5 GW νέας ισχύος, με την εγκατεστημένη ισχύ να διαμορφώνεται στα 13,3 GW, παράλληλα με την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης. Στη Ρουμανία, η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2030, φτάνοντας τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση και μονάδες φυσικού αερίου.
Παράλληλα, ο Όμιλος επεκτείνει το αποτύπωμά του σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ενώ στο νέο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνεται και είσοδος σε νέες αγορές όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών.
Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος της ΔΕΗ αναμένεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, σηματοδοτώντας τη μετατροπή του Ομίλου από περιφερειακό ενεργειακό ηγέτη σε ευρύτερο ευρωπαϊκό ενεργειακό παίκτη.
Η σύνθεση των επενδυτώνΗ σύνθεση της επενδυτικής βάσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ποιοτική, με συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών, hedge funds, family offices, sovereign funds και private wealth χαρτοφυλακίων.
Νέος κύκλος επενδύσεων 24 δισ. ευρώ στην ενέργεια
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με επίκεντρο την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το νέο business plan προβλέπει EBITDA 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα υπερτριπλασιαστούν, προσεγγίζοντας το 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει σημαντική ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής, ενώ στόχος είναι η διατήρηση του δείκτη μόχλευσης κάτω από το 3,5x.
Κεντρικό project αποτελεί η δημιουργία Mega Data Center ισχύος 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW, εφόσον υπάρξουν δεσμεύσεις από hyperscalers. Πρόκειται για επένδυση ευρωπαϊκής εμβέλειας, που μπορεί να μετατρέψει τη ΔΕΗ σε σημαντικό παίκτη στις ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τις cloud υπηρεσίες και την αυξημένη ψηφιακή ζήτηση.
Η παροχή ενέργειας στο data center θα γίνεται εκτός συστήματος (behind-the-meter), χωρίς επιβάρυνση του εθνικού ενεργειακού δικτύου, ενώ το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση συμφωνίας με στρατηγικό τεχνολογικό εταίρο.
Data centers και τεχνητή νοημοσύνη στο νέο μοντέλο ανάπτυξης
Πέρα από την ενέργεια, η ΔΕΗ επενδύει δυναμικά και σε τεχνολογικές υποδομές υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντάσσοντας στο στρατηγικό της σχέδιο την ανάπτυξη μεγάλων data centers.
