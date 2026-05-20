Σε ρυθμούς ράλι επανήλθε η Wall Street – Αλμα άνω του 1% για όλους τους δείκτες

Ελπίδες από τη Μέση Ανατολή

Κερδισμένες και χαμένες

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συζητήσεις για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed δεν προκάλεσαν έκπληξη στις αγορές.Τα πρακτικά δημοσιοποιήθηκαν σε μια περίοδο μετάβασης για τη Fed, καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή και ο διάδοχός του,, αναμένεται να ορκιστεί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, την ερχόμενη Παρασκευή 22/5.Ο Γουόρς αναλαμβάνει την κεντρική τράπεζα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ πιέζει δημόσια για μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο, όσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή.Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα έως το τέλος του έτους, αν και οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο έχουν ενισχυθεί αισθητά.Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν δήλωσε απόψε ότι εξετάζει μια νέα αμερικανική πρόταση, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ νωρίτερα το αραβικό δίκτυο Al-Arabiya υποστήριξε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πιθανή, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στα «τελικά στάδια» διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ενώ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία.Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι τιμές του πετρελαίου επιτάχυναν την πτώση τους με την προθεσμιακή τιμή του Brent να κλείνει στα 105 δολάρια με κάμψη 5,63%.Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές εταιρείες και δη, οι εταιρείες ημιαγωγών πρωταγωνίστησαν λόγω των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων της Nvidia.Ισχυρό ράλι κατέγραψε, μάλιστα, η Intel, με άνοδο άνω του 7%, ενώ ανάλογα θεαματική ήταν και η επίδοση της Advanced Micro Devices (AMD) με ώθηση από τις αυξημένες προσδοκίες για τη ζήτηση επεξεργαστών AI και τις θετικές εκθέσεις αναλυτών για τον κλάδο.Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ακόμη οι αεροπορικές μετοχές. Η United Airlines και η Delta Air Lines εκτινάχθηκαν σχεδόν 10%, καθώς η πτώση του Brent μείωσε τις ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων.Στις κερδισμένες και η Lowe’s, η οποία όπως και η Home Depot, επανέλαβε τις ετήσιες προβλέψεις της, παρά το χαμηλό καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ και τη μείωση δαπανών για μεγάλα έργα κατοικιών.Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Target, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις προειδοποιήσεις της διοίκησης σχετικά με αυξημένα κόστη και πιο δύσκολο καταναλωτικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες.Απώλειες κατέγραψε και η Analog Devices, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της Empower Semiconductor έναντι περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, με την αγορά να εμφανίζεται επιφυλακτική για το κόστος της συμφωνίας, ενώ βουτιά σχεδόν 8% κατέγραψε η Hasbrο, καθώς η εταιρεία απέφυγε να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου, κάτι που απογοήτευσε τους επενδυτές.