Σε ρυθμούς ράλι επανήλθε η Wall Street – Αλμα άνω του 1% για όλους τους δείκτες
Η αδημονία των επενδυτών για τα επικείμενα αποτελέσματα της Nvidia, η αναζωπύρωση των ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων δημιούργησαν θετικό κλίμα στην αγορά
Η Wall Street κατέγραψε ισχυρά κέρδη την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα κρίσιμο τεστ της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησαν και τα… μαντάτα από τη Μέση Ανατολή και την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση της αγοράς ομολόγων.
Βαρόμετρο η NvidiaΤα βλέμματα των επενδυτών ήταν από νωρίς στραμμένα στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει μετά το κλείσιμο της αγοράς η Nvidia. Η εταιρεία μικροστίπ ΑΙ, η οποία εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης από τα τέλη του 2022, έχει πλέον κυριαρχήσει στην αγορά προηγμένων επεξεργαστών γραφικών (GPUs) που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές AI.
Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 5 τρισ. δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματά της θεωρούνται πλέον βαρόμετρο για ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.
«Η Nvidia είναι η σημαντικότερη μετοχή της τεχνητής νοημοσύνης και, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της ανόδου της αγοράς τα τελευταία χρόνια βασίστηκε στις τεράστιες δυνατότητες της AI, τα αποτελέσματα της Τετάρτης σημαίνουν τα πάντα για τη Wall Street», επεσήμανε ο επικεφαλής επενδύσεων της Main Street Research, Τζέιμς Ντέμερτ.
Η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 20% από τις αρχές του έτους και, όπως σημείωσε ο Ντέμερτ, παρότι υπάρχει αυξημένος σκεπτικισμός γύρω από το «αγαπημένο παιδί» της τεχνητής νοημοσύνης – ιδιαίτερα μετά το εντυπωσιακό ράλι άνω του 1.400% τα τελευταία πέντε χρόνια – οι προσδοκίες ενόψει των αποτελεσμάτων εμφανίζονται «κάπως συγκρατημένες».
Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν τεράστια κεφάλαια στις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων AI, γεγονός που έχει οδηγήσει τις προσδοκίες για τα αποτελέσματα της Nvidia σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η μετοχή της εταιρείας ενισχυόταν κατά 0,9% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Πληθωριστικές πιέσεις και FedΤα αποτελέσματα της Nvidia έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Wall Street είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις εξαιτίας της έλλειψης προόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλά και της παγκόσμιας αναταραχής στην αγορά ομολόγων.
Το sell-off στα ομόλογα τροφοδοτήθηκε από τις ταχέως αυξανόμενες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο πληθωριστικό σοκ που προκαλεί η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου.
Εξάλλου, και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα, έδειξαν πως το συμβούλιο συμμερίζεται σαφώς τις ανησυχίες αυτές δεδομένων των πιέσεων που ασκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα πρακτικά, η πλειονότητα των αξιωματούχων θεωρεί πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2%.
Τα πρόσφατα στοιχεία πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέδειξαν ήδη σαφή επίδραση της ανόδου των τιμών πετρελαίου τόσο στον πληθωρισμό καταναλωτή όσο και στον πληθωρισμό παραγωγού. Ο ετήσιος πληθωρισμός καταναλωτή κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2023, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2022.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συζητήσεις για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed δεν προκάλεσαν έκπληξη στις αγορές.
Τα πρακτικά δημοσιοποιήθηκαν σε μια περίοδο μετάβασης για τη Fed, καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή και ο διάδοχός του, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται να ορκιστεί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, την ερχόμενη Παρασκευή 22/5.
Ο Γουόρς αναλαμβάνει την κεντρική τράπεζα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ πιέζει δημόσια για μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο, όσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή.
Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα έως το τέλος του έτους, αν και οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο έχουν ενισχυθεί αισθητά.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στα «τελικά στάδια» διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ενώ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι τιμές του πετρελαίου επιτάχυναν την πτώση τους με την προθεσμιακή τιμή του Brent να κλείνει στα 105 δολάρια με κάμψη 5,63%.
Ισχυρό ράλι κατέγραψε, μάλιστα, η Intel, με άνοδο άνω του 7%, ενώ ανάλογα θεαματική ήταν και η επίδοση της Advanced Micro Devices (AMD) με ώθηση από τις αυξημένες προσδοκίες για τη ζήτηση επεξεργαστών AI και τις θετικές εκθέσεις αναλυτών για τον κλάδο.
Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ακόμη οι αεροπορικές μετοχές. Η United Airlines και η Delta Air Lines εκτινάχθηκαν σχεδόν 10%, καθώς η πτώση του Brent μείωσε τις ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων.
Στις κερδισμένες και η Lowe’s, η οποία όπως και η Home Depot, επανέλαβε τις ετήσιες προβλέψεις της, παρά το χαμηλό καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ και τη μείωση δαπανών για μεγάλα έργα κατοικιών.
Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Target, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις προειδοποιήσεις της διοίκησης σχετικά με αυξημένα κόστη και πιο δύσκολο καταναλωτικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες.
Απώλειες κατέγραψε και η Analog Devices, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της Empower Semiconductor έναντι περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, με την αγορά να εμφανίζεται επιφυλακτική για το κόστος της συμφωνίας, ενώ βουτιά σχεδόν 8% κατέγραψε η Hasbrο, καθώς η εταιρεία απέφυγε να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου, κάτι που απογοήτευσε τους επενδυτές.
newmoney.gr
Ελπίδες από τη Μέση ΑνατολήΣτο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν δήλωσε απόψε ότι εξετάζει μια νέα αμερικανική πρόταση, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ νωρίτερα το αραβικό δίκτυο Al-Arabiya υποστήριξε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πιθανή, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.
Κερδισμένες και χαμένεςΣε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές εταιρείες και δη, οι εταιρείες ημιαγωγών πρωταγωνίστησαν λόγω των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων της Nvidia.
