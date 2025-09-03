Κώστας Χατζής: Με έβλεπαν ως τον «γύφτο», τον «τσιγγάνο», αλλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι
Κώστας Χατζής: Με έβλεπαν ως τον «γύφτο», τον «τσιγγάνο», αλλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι
Το δέχομαι και δεν το παρεξηγώ, όταν με λένε έτσι, πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής
Στις λέξεις «γύφτος» και «τσιγγάνος» με τις οποίες τον αποκαλούσαν σε όλη του τη ζωή αναφέρθηκε ο Κώστας Χατζής, τονίζοντας πως κανείς από εκείνους που τις χρησιμοποιούσαν, δεν ήξερε την πραγματική τους σημασία. Ο γνωστός τραγουδιστής, αφού παρουσίασε την ετυμολογία τους, ξεκαθάρισε ότι δεν προσβάλλεται όταν τον χαρακτηρίζουν έτσι.
«Είχα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου, όμως αφού μπήκα σε αυτόν τον χώρο, έπρεπε να διαβάσω και να έχω επιχειρήματα απέναντι σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν πολλά πράγματα. Με έβλεπαν ως τον «γύφτο», τον «τσιγγάνο», αλλά συνειδητοποιούσα ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι γύφτος. Δεν είχαν διαβάσει έτσι δεν μπορούσα να τους παρεξηγήσω», είπε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Λοιπόν. «Αθίγγανος σημαίνει ο ''ανέγγιχτος'' και ετυμολογείται από το στερητικό α- και το ρήμα θιγγάνω, δηλαδή ''αγγίζω''. Είναι από το ρήμα ο άγγιχτος. Από χιλιάδες χρόνια μας λένε Ρομά, όπως τους αραπάδες τους είπαν νέγρους, έγχρωμους. Τώρα τους λένε Αφροαμερικανούς επειδή είναι πιο εύηχη η λέξη. Παρότι κάποιοι χρησιμοποιούν υποτιμητικά αυτή τη λέξη. Θα ήταν αστείο να πω ότι δεν είμαι γύφτος. Το δέχομαι λοιπόν και δεν το παρεξηγώ, όταν με λένε έτσι», συμπλήρωσε.
Ο Κώστας Χατζής σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε ότι ο ρατσισμός που βίωσε προερχόταν από άγνοια, γι’ αυτό και ποτέ δεν μίσησε όσους τον αντιμετώπισαν με προκατάληψη, επιλέγοντας να απαντά με επιχειρήματα. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Αυτά όλα τα έκαναν γιατί είχαν άγνοια. Όταν κάποιος έχει άγνοια δεν μπορείς να τον μισήσεις. Ποτέ δεν μίσησα λοιπόν εκείνους που με αντιμετώπιζαν με ρατσισμό. Είχα πάντα τα επιχειρήματά μου και υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου. Αν στην υδρόγειο υπάρχουν κάποιοι λαοί που ξεχωρίζουν ένας από αυτούς είναι ο ελληνικός, αλλά ο Έλληνας δεν είχε ποτέ παιδεία. Η παιδεία έρχεται από την πολιτεία. Εδώ στην Ελλάδα η πολιτεία δεν έσκυψε πάνω στους Ρομά, να τιμωρούνται αν τα παιδιά τους δεν τα στέλνουν σχολείο, να μην περνάνε τόσο δύσκολα ακόμα και σήμερα τα παιδιά τους στα σχολεία. Τι έκανε η πολιτεία για αυτά τα παιδιά;»
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
