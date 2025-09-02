Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποδέχτηκε το φθινόπωρο με μια ανάρτηση: «Αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε»
Ο μουσικός τραυματίστηκε σε γλέντι το περασμένο Πάσχα, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όραση από το ένα του μάτι
Με μια ανάρτηση στο Instagram υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο ο Άρης Μουγκόπετερος, μέσα από την οποία εξομολογήθηκε ότι οι προηγούμενοι μήνες δεν χάρισαν στη ζωή του χαμόγελα, αλλά τον έφεραν αντιμέτωπο με την πραγματικότητα.
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τραυματίστηκε σοβαρά σε γλέντι το περασμένο Πάσχα, όταν βόμβα εξερράγη στο χέρι του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί σημαντικά η όραση στο δεξί του μάτι. Έκτοτε, ο μουσικός έχει υποβληθεί σε μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ προσπαθεί, όπως έχει δηλώσει, να προσαρμοστεί στη νέα του καθημερινότητα.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Φθινόπωρο. Λένε ότι αυτή η εποχή είναι το τελευταίο πιο χαριτωμένο χαμόγελο του χρόνου. Εμένα αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε αλλά μου έφερε την πραγματικότητα που υπήρχε και δεν έβλεπα …. Το φθινόπωρο μας δείχνει πώς η πτώση δεν υποδηλώνει τέλος αλλά την αλλαγή και το ξεκίνημα μίας νεας αρχης …. Καλό μήνα σε όλους & καλό φθινόπωρο».
