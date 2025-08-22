ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο - «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»
Άρης Μουγκοπέτρος Γυμναστήριο

Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο - «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»

Ο μουσικός έχασε δύο από τα δάχτυλά του πριν κάποιους μήνες, μετά από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του

Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο - «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»
Πίσω του προσπαθεί να αφήσει την περιπέτεια που πέρασε με το χέρι του ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του. Ο μουσικός στέκεται και πάλι στα πόδια του και δείχνει να έχει βρει τους ρυθμούς του.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο γυμναστήριο, που τον δείχνουν να σηκώνει βάρη.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε: «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, θα μπορέσω», στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα και ενθαρρύνοντας όσους τον ακολουθούν, να κυνηγούν τους στόχους τους.

Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο - «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»
Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο - «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»
Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμά του μέσα από το γυμναστήριο - «Δεν υπάρχει "δεν μπορώ", θα μπορέσω»



Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
