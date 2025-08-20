Ο Άρης Μουγκοπέτρος θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του
Ο Άρης Μουγκοπέτρος θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του

Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς, έγραψε ο μουσικός σε ανάρτησή του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του
Την κυκλοφορία ενός αυτοβιογραφικού βιβλίου, ανακοίνωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσω των social media. Μέσα από αυτό, θα μοιραστεί με τους θαυμαστές του άγνωστες πτυχές της ζωής του, καθώς και τις προσωπικές του δοκιμασίες.

Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έκανε γνωστό το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς… Έρχεται σύντομα».

Στο βιβλίο, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στο σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα. Ο μουσικός τραυματίστηκε όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί η όραση στο ένα μάτι του.

Δείτε την ανάρτησή του



