Η Ρόμπιν Ράιτ μίλησε για την απόφαση να μετακομίσει από τις ΗΠΑ στην Αγγλία: «Είναι απελευθερωτικό»



Ρόμπιν Ράιτ την απόφασή της να μετακομίσει από τις ΗΠΑ στην Αγγλία, τονίζοντας ότι η ζωή στην Αμερική είναι χαοτική.

Απελευθερωτική χαρακτήρισε ηΗ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στους «Sunday Times» ότι μένει πλέον στην Αγγλία μαζί με τονσύντροφό της, Χένρι Σμιθ. Για την κίνησή τους αυτή είπε: «Ήταν απελευθερωτικό να τελειώσει όλο αυτό. Να τελειώσει η αναζήτηση, το ψάξιμο και να παίρνεις μόνο το 60% από αυτό που ήθελες».Η Ράιτ γεννήθηκε στο Τέξας και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, μην κρύβοντας την επιθυμία της να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Αμερική είναι ένα χάος», δήλωσε. Μιλώντας για την εμπειρία της στην Αγγλία, πρόσθεσε: «Λατρεύω που βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια ελευθερία του εαυτού μου εδώ. Οι άνθρωποι είναι τόσο καλοί. Ζουν. Δεν βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κολλημένοι στην κίνηση, πανικόβλητοι σε μια τηλεφωνική κλήση, τρώγοντας ένα σάντουιτς. Αυτό είναι η πλειοψηφία της Αμερικής. Όλα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα».Η Ράιτ μίλησε σε άλλο σημείο για τον σύντροφό της και συγκεκριμένα θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση σε μια παμπ, όταν ζήτησε από έναν άντρα να ταΐσει τον σκύλο του και εκείνος της έδειξε τον Σμιθ. «Μου λέει, "οχι, δεν είναι δικός μου ο σκύλος, είναι δικός του σκύλος". Ο Χένρι στεκόταν στο μπαρ, ύψος 1,88, άφησε το ποτήρι του κάτω, ήρθε προς το μέρος μου και με έπιασε από τους ώμους. Μου λέει, "ποια στο καλό είσαι;" κι εγώ απάντησα, "ποιος στο καλό είσαι εσύ;" και αυτό ήταν όλο».Περιγράφοντας τονανέφερε: «Είναι ένας γλυκός άνθρωπος και απλά ένας καλός, αξιοπρεπής ενήλικας. Είναι άντρας». Πρόσθεσε ότι βρίσκει «τόσο χαλαρωτικό» το να «με βλέπουν και να με αγαπούν γι' αυτό που είμαι» μετά την έναρξη της σχέσης τους. «Αυτό ήταν ακριβώς που ήθελα. Κλείνω τα 60 και λέω, "αυτό είναι;". Μου αρέσει να είμαι μόνη μου και το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά λέω, "θέλω να γεράσω με κάποιον, να ταξιδεύω και να βλέπω τον κόσμο"».Η ηθοποιός έχει παντρευτεί συνολικά τρεις φορές. Από το 1996 έως το 2010 ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Το 2018 προχώρησε σε γάμο με τον Κλεμάν Ζιροδέ, πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου το καλοκαίρι του 2022, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Είχε επίσης έναν σύντομο γάμο με τον ηθοποιό της σειράς «Santa Barbara», Ντέιν Γουίδερσπουν, από το 1986 έως το 1988.