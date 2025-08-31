Η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσίευσε φωτογραφίες με την κόρη της στη θάλασσα
Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια στα social media
Μια εξόρμηση σε παραλία της Αττικής έκανε πρόσφατα η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με την κόρη της, δημοσιεύοντας στη συνέχεια μερικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φορώντας ένα μοβ μπικίνι, ένα ροζ παρεό και ένα καπέλο, η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί με το παιδί της, είτε μέσα στο νερό, είτε περπατώντας στην αμμουδιά.
«Είμαστε και εμείς που μαζεύουμε ακόμα καλοκαίρι και όταν μας βγάζουν ωραίες φωτογραφίες δεν ξέρουμε ποιες να διαλέξουμε (και τις μπουμπουνάμε όλες σχεδόν). Και κάπως έτσι φτιάχνουμε αναμνήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της.
Μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό OK! για την επιθυμία που ένιωθε μέσα της να γίνει μητέρα, η Ιωάννα Μαλέσκου εξομολογήθηκε: «Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμα παιδί, η παρουσιάστρια διευκρίνισε πως δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό της. Αν έρθει όμως, τότε είναι καλοδεχούμενο. «Δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω "κλείσει" με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει», εξήγησε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
