Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
Ανατροπή από τον Τραμπ: Θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία
Ανατροπή από τον Τραμπ: Θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία
Προ ημέρων το Πεντάγωνο είχε δηλώσει ότι παγώνει η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών, κίνηση που προκάλεσε εκνευρισμό στη Βαρσοβία
Οι ΗΠΑ θα αποστείλουν άλλους 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέποντας αρχικές αναφορές στα ΜΜΕ για καθυστέρηση ή πάγωμα στην αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη γράφει:
«Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο περήφανα υποστήριξα, καθώς και με αφορμή τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία.
» Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».
Μόλις την περασμένη εβδομάδα το αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωνε ότι παγώνει η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία έχει καθυστερήσει.
Η κίνηση που προκάλεσε εκνευρισμό στη Βαρσοβία με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμά τους στην Ευρώπη στο πλαίσιο της επανεκτίμησης από τον Ντόναλντ Τραμπ της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη γράφει:
«Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο περήφανα υποστήριξα, καθώς και με αφορμή τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία.
» Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».
Μόλις την περασμένη εβδομάδα το αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωνε ότι παγώνει η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία έχει καθυστερήσει.
Η κίνηση που προκάλεσε εκνευρισμό στη Βαρσοβία με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμά τους στην Ευρώπη στο πλαίσιο της επανεκτίμησης από τον Ντόναλντ Τραμπ της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα