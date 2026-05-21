Ανατροπή από τον Τραμπ: Θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία
Προ ημέρων το Πεντάγωνο είχε δηλώσει ότι παγώνει η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών, κίνηση που προκάλεσε εκνευρισμό στη Βαρσοβία

Οι ΗΠΑ θα αποστείλουν άλλους 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέποντας αρχικές αναφορές στα ΜΜΕ για καθυστέρηση  ή πάγωμα στην αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη γράφει:

«Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο περήφανα υποστήριξα, καθώς και με αφορμή τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία.

» Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα το αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωνε ότι παγώνει η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία έχει καθυστερήσει.

Η κίνηση που προκάλεσε εκνευρισμό στη Βαρσοβία με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμά τους στην Ευρώπη στο πλαίσιο της επανεκτίμησης από τον Ντόναλντ Τραμπ της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

